Sečkár (Svobodní): Stát umí jen vzít legislativní kladivo a natlouct všechny do jedné škatulky

Na obědě nám v restauraci, kde normálně kartou běžně platíme, řekli: "Omlouváme se, dnes platit kartou nejde, nefunguje terminál." Kdyby začal platit tenhle nesmysl, už by to bylo ilegální a já bych mohl běžet teple bonzovat na ČOI, že jsou krácena má práva a ať jsou ti zlí lidé, co si dovolují servírovat jídlo bez funkční bezhotovostní platby, přísně potrestáni. Nebo jsem se v létě vyškrábal na Blaník a zjistil, že si tam nic nekoupím, ani se nepodívám na rozhlednu, protože mě má karta tentokrát nezachrání. To by byla pěkná pokuta těm darebákům, co tam vydělávají mrzké peníze na znavených turistech...

Žilo by se vám díky tomu líp? Mně teda fakt ne. Jediné správné řešení je nechat to lidech samotných. Někdo elektronickou platbu nabídne, jiný ne. Některý zákazník ji bude vyžadovat, jiný naopak. A samozřejmě by měla krom toho zmizet i dnešní povinnost obchodníků přijímat hotovost. Klidně může mít někdo takovou klientelu, že je pro něj crcání se s pokladní hotovostí zbytečná práce navíc, co se kvůli pár výjimkám ani nevyplatí. To je skutečná svoboda volby ve vzájemných vztazích.

Jenže nic takového stát neumí. Umí jenom vzít legislativní kladivo a natlouct všechny do jedné škatulky, o které se někdo domnívá, že je ta nejlepší pro všechny.

A to ještě budu dělat, že naivně věřím tomu, že to dotyčný říká z upřímného zájmu o zlepšení světa, a nikoliv kvůli provizím za transakční poplatky nebo z touhy společnost lépe kontrolovat a ovládat.

Ing. Alois Sečkár Svobodní

