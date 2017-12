Seďa (ČSSD): Strana musí jít do opozice a pracovat ve prospěch občanů

Na Sjezdu ČSSD nelze volit nikoho, kdo uvažuje o podpoře vládě A.Babiše. ČSSD musí jít do opozice a pracovat ve prospěch občanů. A přestat podporovat pravicové recepty. Pokud se některý politik bojí a hodlá kolaborovat s ANO 2011, pak by měl raději odejít do ústraní a ponechat rozhodování na členské základně. A hlavně by své rozhodnutí měl říci před svojí jakoukoliv kandidaturou. A neschovávat se na další pokus o sestavení vlády či na "pomoc" prezidenta. Pomoci se nedočká a stále platí, že do stejné řeky nevstoupíš.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: jpe