Seďa (ČSSD): Větší dotace do sportu znamenají větší zlodějiny

V minulosti jsme měli daleko více medailistů a úspěchů a to se jistě do sportu nelilo tolik peněz. Problémeme je, že větší dotace do sportu, tak jako jinde, znamenají větší "zlodějiny" a neefektivnost. Chce to opravdu změnit systém fiancování a to tak, že se bude podporovat dětský a mládežnický sport. Profesionbálí sport musejí sanovat firmy a podnikatelké. Příspěvky by měly směřovat pouze na mezinárodní akce, jako je ME,MS a Olympijské hry. Chce to větší základnu u dětí a větší konkurenci u mládeže. A také "zpřísnění" přestupů do zahraničí, především z pohledu věkových skupin. Pokud talenti odcházejí do zahraničí v 16 či 17 letech, pak to odnáší celý mládežnický sport. A na tom je třeba stavět a ne podnikat.

