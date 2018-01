Seďa (ČSSD): Zachraňme ČSSD aneb k čemu taková platforma

Nejsem příznivcem praní špinavého prádla na veřejnosti. Od toho jsou stranické orgány, kde by se to mělo řešit. Nejednota je slabou stránkou ČSSD od jejího vzniku.

Přiznám se, že jsem očekával již od října 2013 vznik opozice vůči současnému vedení sociální demokracie. Nicméně pokud si všímám signatářů „levicové“ platformy, pak mám spíše dojem, že se jedná pouze o opětovné zahájení boje o moc uvnitř ČSSD. Prostě proto, že je to stejná personální skupina, která prohrála na Sjezdu ČSSD a která je svázána s Lánským pučem. Personálně jsou to zajisté podporovatelé Miloše Zemana a pokud si uvědomíme minulé i současné negativní kroky pana prezidenta vůči sociální demokracii, pak se nelze divit názorům členů této platformy. Nicméně to vezmu poněkud konkrétněji.

Je třeba si uvědomit, že propad sociální demokracie se datuje minimálně od roku 2013.

A drtivá většina zakladatelů této platformy má své evidentní „zásluhy“ na postupném volebním propadu. A to nejen tím, že byli či stále ještě jsou součástí širšího vedení strany či měli významný vliv na názory veřejnosti. Možná, že namísto opětovného rozdmýchávání nejednoty by si měli zamést před vlastním prahem. Nevím jak kde, ale v naší okresní organizaci se vedou již roky permanentní diskuse o programu a krocích ČSSD a koaliční vlády. Ale to, co nás nejvíce časově i finančně zatěžuje a oslabuje, je permanentní souboj uvnitř strany. A nejedná se souboj programový, tomu bych rozuměl, ale pouze o prosazování mocenských ambic některých členů. Takže opravdu nevím, proč nediskutovat uvnitř ČSSD, ale opět veřejně deklarovat nejednotu navenek. Proto se ptám, k čemu to vlastně je dobré.

A také se ptám, kdeže byli členové této platformy v době předvolební kampaně a jak se pozitivně zapojili do oslovení veřejnosti. Pokud mě paměť neklame, tak to byly pouze útoky na vedení strany a hájení názorů pana prezidenta. Toho prezidenta, který drží ochrannou ruku nad úhlavním politickým protivníkem ČSSD. A je třeba si položit otázku, proč se ohlašuje vznik platformy před hlasováním o důvěře menšinové vlády a před volbou prezidenta. Proč stejní lidé, kteří v roce 2013 ohrožovali vyjednávací pozici ČSSD o tehdejší vládě, dnes kritizují to, co zastávali v minulosti. A to jak členové poslaneckého klubu či jako hejtmani. Pak se nabízí otázka, co jim současný premiér či současný prezident slíbili. To si opravdu nikdo ze signatářů neuvědomuje, že oba vrcholní představitelé státu mají v dlouhodobém úmyslu zničit ČSSD a převzít její voliče. Takže jsou pouze dvě odpovědi. Ano, uvědomují si to, ale dávají přednost svým pozicím před programem a cíli sociální demokracie. Ne, neuvědomují si to, pak se ovšem divím, že mohli zastávat tak dlouho své vysoké politické funkce. Vlastně se ani nedivím, pokud si jednotlivé činy dám do časové osy.

Otázka podpory Miloše Zemana na funkci prezidenta je pro mne osobně již vyřešena. Přesto rozumím „přátelům“ pana prezidenta, že jej chtějí podpořit. Proč ovšem spojují prezidentskou volbu s diskusí uvnitř ČSSD. Nebo je to opět záminka, jak dnes oslabenou sociální demokracii ještě více oslabit. Nejsem naivní, abych uvěřil signatářům platformy, že jim nejde o moc ve vedení ČSSD. Problémem je, že oni sami jsou spoluviníky současného stavu a osobně se nedomnívám, že zrovna oni jsou tím svěžím větrem do plachet budoucí sociální demokracie. Proto prosím, přestaňme prát špinavé prádlo na veřejnosti a držme se demokratických pravidel strany. Respektujme většinové stanovisko členské základny, ale zároveň mějme respekt i k odlišným názorům. A hlavně, nepředsouvejme své osobní zájmy před zájmy strany a zejména před zájmy široké veřejnosti. Ona to totiž pozná. Nyní se hraje o budoucí důvěru sociální demokracie. Takže přestaňte konečně hloupě a účelově kritizovat a začněte makat. Tuto práci si ČSSD za svoji stočtyřicetiletou existenci zaslouží.

