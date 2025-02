Seďa (SOCDEM): Bilance současné koaliční vlády

Pokud chceme hodnotit jakékoliv vládnutí, pak je třeba hodnotit životní úroveň většiny občanů. V tomto měření současná pravicová vláda Petra Fialy musí dostat pětku, protože za její vlády došlo a stále dochází k poklesu životní úrovně občanů. Otázkou je, proč dvě sousedící země s podobnou mentalitou, kulturou a historií mají odlišnou životní úroveň. A je třeba hledat odpovědi na otázky, zda důvodem není přílišná regulace, špatná vymahatelnost práva, ztráta kvality veřejných institucí či problémy s poklesem ekonomiky, zaviněné vysokými cenami energií.

Jak směšné a hloupé jsou vládní plány, jak z naší země udělat jednu z nejsilnějších ekonomik v Unii, a to do roku 2040. Přitom růst HDP nic moc, vláda prosazuje cizí zájmy namísto podpory českých firem, snížily se výdaje na vývoj, výzkum a modernizace, investice namísto do vzdělání jdou do betonu, rostou regionální rozdíly, chudoba a demografický vývoj se zhoršují a vláda nedostupnost bydlení řeší sociálními dávkami.

Místo aby vláda řešila problémy, které současné vládní strany způsobily, přehazuje řešení a zodpovědnost na vlády budoucí. Příkladem je neposunutí termínu ukončení výroby elektrické energie z fosilních paliv za rok 2030 či schválení obchodování s emisemi paliv EU-ETS II, které mají platit již od roku 2027, bez implementace do národní legislativy.

Prostě vláda vynakládá obrovské částky na zbrojení, kde našla vnějšího nepřítele v podobě Ruské federace. Ale vůbec neřeší národní bezpečnost, jejíž nedílnou součástí je zajištění energetické bezpečnosti, aby naše hospodářství bylo konkurenceschopné v globálním světě.

Vláda a naši politici, ať již ti koaliční či opoziční, nepochopili, že je nutné konečně se starat o prosperitu naší země a hájit oprávněné národní zájmy a zájmy občanů. Nepochopili nastupující geopolitickou změnu v podání nové americké administrativy, nepochopili, že jakýkoliv budoucí progres ve společnosti se neobejde bez míru a dobrých sousedských vztahů. A vůbec nepochopili, že v prohlubující se energetické krizi se budou jednotlivé státy více starat o své národní zájmy.

A tím jsou ekonomická prosperita, zajišťující kvalitní a dostupné veřejné služby, postupný růst životní úrovně občanů a vzájemná spolupráce s ostatními zeměmi.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



