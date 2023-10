Seďa (SOCDEM): Hurá na stromy

reklama

Tak nám vláda dala za úkol do roku 2030 vyrábět energie z obnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30%. Takže slunce sviť, větře duj a občané nachystejte si peněženky. Že je to nereálné musí vědět nejen politici, ale zejména úředníci. Těm je to asi jedno, protože si odfajfkli úkol stanovený Evropskou komisí. Ale i kdyby nakrásno se tento úkol nějak administrativně splnil, tak to odnesou nejen občané a formy, ale zejména konkurenceschopnost českých výrobků a služeb. Takže hurá na stromy. To nás čeká pěkná budoucnost, vždyť Evropa se podílí na znečištění světového ovzduší toliko 5%. Tož neber to. Budeme kupovat čínské a indické zboží. Sice vysoce zdaněné, ale bude. Je jen otázkou, zda na to budeme mít.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



