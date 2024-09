Seďa (SOCDEM): Kdyby nebylo STAN, tak dnes Piráti ve vládě nejsou

Pan premiér porušil koaliční smlouvu. To je jisté. Proč a na čí popud, se brzy vyjasní. Na naší politické scéně bylo a je zvykem ukázat na někoho jiného než na sebe, kdože je příčinou nezdaru ve volbách. Pokud by nebylo STAN, tak dnes Piráti ve vládě nejsou. Nikdo je nepotřebuje. Dnes dovolávají Piráti "Do vlády společně nebo společně do opozice". Ale to překrucují fakta v čase.

Pan premiér má za úkol "nastartovat" vládu tak, aby v příštích volbách opět vládla. A já si také myslím, že když nevyjde současná vládní konstelace, tak tu bude konstelace catch all party ANO s ODS. Prostě proto, že obě politické strany jsou navázány na kapitál.

Mimochodem, proč asi pan exposlanec Kalousek opět vymýšlí další politickou stranu? Prostě proto, aby opět zachránil pravicové protestní hlasy pro budoucí pravicovou koalici. Pořád stejné...

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



