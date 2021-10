Sehnal (APB): Dejte nám svůj hlas a vrátím do Brna Velkou cenu České republiky motocyklů

reklama

Já, Pavel Sehnal, jsem přijal výzvu a jsem připraveon zachránit VELKOU CENU BRNA silničních motocyklů pro Českou republiku. Myslím to vážně, proto tu dnes jsme a činím tak veřejně.



Tímto apeluji a vyzývám všechny motocyklové nadšence a fandy motorsportu, dejte nám v nadcházejících volbách svůj hlas, a když se jako Aliance pro budoucnost dostaneme do Sněmovny, VRÁTÍM DO BRNA GRAND PRIX ČR.



Není to populismus. Jsem sportovec a rád přijímám výzvy. Neříkám věci do větru. Nemohu se dál dívat, jak se politici neumí mezi sebou domluvit ani na věcech, které mají neoddiskutovatelný přínos, a to nejen ekonomický pro naši zemi.



Veřejně tady prohlašuji, že když nám dáte svůj hlas a my se jako Aliance pro budoucnost dostaneme v těchto volbách do Sněmovny, tak první věc kterou udělám je, že zajistím GRAND PRIX ČR silničních motocyklů!



Co říkám, to myslím vážně, a to splním. Jsem sportovec, nevzdám se, jsem zvyklý bojovat. Podpořte dobrou věc, podpořte tímto i naši Českou republiku.

Ing. Pavel Sehnal APB



