Sehnalová (ČSSD): Dopisy, výzvy, petice...má to smysl?

V novinách i na facebooku. Někdo volí vyjádření v duchu hesla "na hrubý pytel, hrubá záplata", někdo volí diplomatičtější způsob jednání. Každý podle své nátury, možností a kontaktů. Někdy více opatrně, někdy hlavou proti zdi.

Osobně neznám nikoho, komu by byl osud kroměřížské nemocnice a zdravotnictví v regionu obecně lhostejný. Lišit se můžeme tím, jakou cestou jdeme ke stejnému cíli. Připomeňme, že první vyjádření hejtmana Čunka o záměrech kraje jsou stará zhruba tři měsíce, "koncepce" byla představena teprve 5.února. Od té doby jsme všichni absolvovali bezpočet různých jednání. Zdravotníci v kroměřížském zastupitelstvu vysvětlovali reálná rizika avizovaných plánů nezdravotníkům a ano, byli jsme od počátku razantnější, alespoň tedy někteří z nás. Nebezpečí navrhovaných změn asi vnímáme přece jen osobněji.

Jsem ráda, že myšlenky Memoranda k situaci ve zdravotnictví, které jsem navrhla a ostatní kolegové v zastupitelstvu města jednohlasně podpořili, se objevují i v různých dalších dokumentech a usneseních. Například kroměřížský starosta pozval na jednání své kolegy starosty z celého Kroměřížska a podařilo se mu získat jejich podporu pro společný otevřený dopis Zastupitelstvu Zlínského kraje, což je zásadní politická podpora pro nemocnici. Svá stanoviska přijímají i další města v regionu, třeba Chropyně nebo Hulín. Stranou ale nestojí ani zdravotníci se svou krajskou peticí hejtmanovi a krajským zastupitelům. Aktivní je Česká lékařská komora a odbory lékařů i zdravotních sester. Nově vznikla také občanská petice určená široké veřejnosti. Každou snahu je třeba ocenit a poděkovat za ni. Táhneme za jeden provaz a to je dobře.

Teď záleží na tom, zda vedení kraje příjme nabídku na diskuzi nebo bude pokračovat v neprůhledných přípravách zásadních změn krajského zdravotnictví bez připuštění nepříjemné oponentury opíraje se o stanoviska některých svých přímých podřízených (nic ve zlém) a externích najatých teoretiků, jejichž myšlenky jsou známy z éry ministra zdravotnictví Julínka. Atmosféra všeobecného strachu vyjádřit se otevřeně svědčí o této koncepci nekoncepci a snaze prosadit ji hlava nehlava, snad víc než její samotný obsah.

Ekonomické zdůvodnění záměrů vedení kraje má být předloženo na avízované "konferenci" nebo "semináři", nyní údajně "pracovním zastupitelstvu" 16.4. ve Zlíně v zasedací místnosti kraje, tedy za necelé tři týdny. Bude to podle vyjádření tiskové mluvčí kraje akce jen pro zvané. Ale bude dálkově přenášena pro zájemce. Inu, děkujeme. Diskutovat můžeme s obrazovkou. Kdo je tedy pozván? Nevíme. Kdo bude přednášet? Nevíme. Jaké jsou materiály, o kterých se má diskutovat? Nevíme. Kdy budou k dispozici? Nevíme. Nabízí se otázka: Kde je to slibované veřejné projednávání?...Občané, je zapotřebí nechat slyšet Váš hlas.

PS. Připomeňme si, že Kroměřížská nemocnice a.s. je čtvrtý rok po sobě zisková a postupně zmenšuje svůj starý dluh. Je personálně stabilizovaná. Problém na Kroměřížsku není nemocnice, ale chybějící praktičtí lékaři. Nenechme si namluvit, že teoretici řízení zdravotnictví jsou Ti, kdo mají patent na řešení. Občané, samosprávy i zdravotníci do zdravotnictví mají co mluvit. Ne, že ne.

Olga Sehnalová

Zastupitelka města Kroměříže

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

