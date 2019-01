Sehnalová (ČSSD): Dvojí kvalita potravin? Teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách.

V září minulého roku přijal Evropský parlament usnesení, jehož jsem byla autorkou a které požaduje, aby byla dvojí kvalita zařazena na tzv. černou listinu zakázaných praktik. Byl to tvrdší požadavek než návrh, se kterým přišla Evropská komise. Vyhráli jsme tak důležitou bitvu, nikoliv však ještě dlouhou a frustrující válku o zákaz dvojí kvality.

Teď jde o přesný text zákona (směrnice) a o to, jak by měl být tento zákaz přesně formulován. Jde o každé slovo. Byznys lobbuje velmi účinně, a tak se opět ukazuje, kdo je kdo.

Většinu má v Evropském parlamentu pravice, která chce pro dvojí kvalitu výjimky. Této většině a prosazení návrhu plného výjimek chci zabránit.

Jaká je proto strategie nás, sociálních demokratů, pro hlasování? Společný kompromis není možný. Proto jsou na stole hned tři různé varianty, které předkládají vždy dvě politické skupiny. Dvě z nich jsem pomáhala tvořit. Jednu si osvojily a podaly skupiny zelených a komunistů, plně ji podporuji a při hlasování ji podpoří i sociální demokraté. Pokud nezíská většinu, což je, bohužel, pravděpodobné, přijde na řadu druhý návrh, a to kompromis podaný sociálními demokraty a lidovci. Je to tvrdě vyjednaný text, který říká, že pokud se výrobky budou z jasně definovaných důvodů lišit, musí o tom mít spotřebitel informaci zřetelnou NA PRVNÍ POHLED. To je kompromis, který bude mít asi největší šanci na úspěch.

Třetí variantu navrhují liberálové (se zástupkyní hnutí ANO) a konzervativci. Ta je ale pro spotřebitele nevýhodná, obsahuje řadu výjimek a pro spotřebitele by se vlastně nic nezměnilo. Pokud by prošel tento návrh, bude to pro mne nepřijatelný výsledek, který se pokusím přehlasovat celým Parlamentem.

Byla bych ráda, aby pro první nebo druhý návrh hlasovali všichni poslanci z východní Evropy napříč politickými stranami. Dobojováno ani tak ještě nebude. Řada bude ještě na evropských státech, které budou muset vyjednaný text také podpořit. Svou bitvu za rovnoprávnost spotřebitelů a text směrnice tak musí v Bruselu svést také Ministerstvo průmyslu a obchodu, rovněž vedené hnutím ANO. Doufám, že ji jeho zástupci svedou na plno a že se jen tak nevzdají. Zatím tomu tak, bohužel, nebylo.

