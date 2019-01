Sehnalová (ČSSD): Není nutné pasažéry v autě špehovat

Asistenční systémy ve vozidlech mají pomáhat, ne obtěžovat. Proto jsem dnes na zasedání výboru IMCO představila svoje připomínky k revizi bezpečnostních prvků ve vozidlech. Mají snížit dopady nehod a více ochránit chodce a cyklisty.

Podporuji například zavedení automatického brzdění vozidla před překážkou, které má snížit následky střetů. Jsem také pro úpravu kabin kamionů, aby nedocházelo díky slepému úhlu k nehodám s cyklisty nebo chodci. Nechci naopak povinně do všech aut aktivní omezovače rychlosti, které by zasahovaly řidičům do řízení.

Nelíbí se mi ani navrhovaná instalace kamer, které mají snímat obličej řidiče. Používání mobilních telefonů za volantem je mor, na jeho vymýcení ale není nutné pasažéry v autě špehovat.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



autor: PV