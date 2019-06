Sehnalová (ČSSD): Nevědomost hříchu nečiní. A vědomost?

Během konference ČLK zazněla, troufnu si říci, pro každého zastupitele jakéhokoliv zastupitelstva, velmi zajímavá přednáška Mgr. Zwyrtek Hamplové o právní odpovědnosti členů zastupitelstev. Hlasováním o vzetí na vědomí zastupitelé podle ní stvrzují to, že materálům rozumí a vědí, s plnou odpovědností za své rozhodnutí, o čem hlasují.

A co v případě, že zastupitelé odhlasují záměr, který je v době hlasování prokazatelně v rozporu s platným územním plánem? Jsou přísliby samosprávy dotyčného města či obce, že změně územního plánu v budoucnu nebude bránit, zárukou, kterou lze brát jako závazný příslib a předpokládat jeho realizaci? Podle mého názoru těžko. Tím spíše, že změna územního plánu není čistě v rukou příslušného zastupitelstva. Do procesu změny vstupují také další dotčené orgány státní správy a samotný proces změny mohou provázet nejrůznější komplikace.

A co když nakonec z nějakého důvodu ke změně územního plánu nedojde? Mohl či měl takový vývoj člen zastupitelstva brát při svém hlasování v potaz a být v této věci předběžně opatrný? To znamená, nejprve počkat na faktickou změnu územního plánu a teprve pak směřovat do daného území svůj záměr. Pokud tedy riskuje a rozjede přípravu investice, u které hrozí, že bude zmařena např. z důvodu rozporu s územním plánem, o čemž věděl, činí ho to odpovědným? To, že záměr výstavby nemocnice v Malenovicích je v době hlasování v rozporu s platným územním plánem města Zlína krajští zastupitelé snad vědí. Nebo jim to někdo zapomněl říct?

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



městská radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Čunek kvůli posudku na novou nemocnici hrozí trestním oznámením. „Sám má máslo na hlavě,“ reaguje Dvouletý Sehnalová (ČSSD): Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci Hejtman Čunek: Rekonstrukce je drahý špás, potvrdily to i posudky, vyžádané opozicí Exhejtman Libor Lukáš: Zájem pacientů musí zůstat vždy na prvním místě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV