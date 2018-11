Sehnalová (ČSSD): Odkupem pozemků začíná jízda! Držte si klobouky...

V pondělí jsem se zúčastnila Zastupitelstva Zlínského kraje, které schválilo odkup pozemků ve Zlíně - Malenovicích pro výstavbu nové krajské nemocnice.

Vystoupila jsem sice v diskuzi, na což mám jako poslankyně právo, ale z mnoha dotazů, které jsem položila, mi bylo zodpovězeno či spíše okomentováno jen zlomek z nich. Je škoda, že je opětovně nepoložil někdo z přítomných zastupitelů.

Nebylo mi například zodpovězeno, jak bude konkrétně vypadat provoz této tzv. akutní nemocnice v nepřetržitém provozu a co to bude vyžadovat, pokud jde o zajištění zdravotnickým a nezdravotnickým personálem. Ráda bych viděla čísla obor po oboru. Nic takového v podkladech zastupitelé neměli. A není mi známo, že by nějaké takové kalkulace existovaly. Pokud ano, ráda bych je viděla.

Chci vědět, jak jsou vypočítány provozní náklady nové nemocnice. Chci vidět čísla ve variantách podle toho, kdo bude vlastníkem nové nemocnice, zda kraj nebo přímo nemocnice, tzn. jaký je předpoklad ročního nájmu kraji vs. jaká výše odpisů?

Jak vypadá byznys plán této nemocnice, nejlépe s předpovědí na několik let dopředu. Výnosy vs. náklady, jejich struktura a co to znamená ve vazbě na výkony, které se zde budou provádět. Je pravda, že při rozsahu této investice, jak uvádí materiál pro zastupitele, budou odpisy jen u přístrojového vybavení během osmi let činit cca 250 mil Kč ročně a u budov a staveb dalších cca 100 mil při odpisu 50 let? Je to tak? Pokud ano, tak si na to nemocnice někde bude muset vydělat. Jaké jsou scénáře?

Jak se změní spádovost nemocnic a co to bude znamenat pro spektrum poskytované péče? Plánují se přesuny výkonů, celých oddělení? Dodrží se platný generel investic v původní podobě, včetně časového harmonogramu? Nebo jaké jsou investiční vyhlídky do ostatních nemocnic v příštích letech?

Chci vidět, co to konkrétně bude znamenat pro okolní nemocnice, a zejména jejich pacienty.

Dámy a pánové,

odkupem pozemků začíná jízda! Držte si klobouky...

