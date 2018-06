Sehnalová (ČSSD): Projekt železniční tratě Drážďany-Praha byl představen v Bruselu

Obě strany zmínily důležitost nově plánované železniční tratě, která by měla sloužit jak nákladní, tak osobní dopravě a měla by výrazně zkrátit jízdní dobu mezi zmíněnými městy. Součástí nové tratě bude také 26 km dlouhý tunel pod Krušnými horami, kde by mohly vlaky jezdit až 200 km/h. Na české straně pak naváže projekt vysokorychlostní tratě z Ústí nad Labem do Prahy.

Nová trať také uvolní potřebnou kapacitu na současné trati pro nákladní vlaky. V současnosti je totiž již téměř nemožné zvýšit počty nákladních vlaků, které tento úsek využívají.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



Jednání mezi oběma stranami nadále pokračují. Naposledy v květnu 2018 se ministři dopravy ČR a Saska dohodli na tom, že zmíněný tunel pod Krušnými horami bude projektovat Deutsche Bahn a bude provozován podle německých předpisů.

„Tento projekt je úspěšným příkladem dlouhodobé spolupráce mezi ČR a Německem. Byla bych velmi ráda, kdyby se obdobně podařilo dosáhnout stejného pokroku i u dalšího důležitého přeshraničního spojení z Prahy do Bavorska, který rovněž dlouhodobě podporuji i ze své pozice členky výboru pro dopravu Evropského parlamentu“ dodala Olga Sehnalová, která se dnešního setkání také zúčastnila.

