Sehnalová (ČSSD): To samé, jen možná jinou řečí

Mnoho rozdílů věcně věru nevidím. Předchozí vláda, jejíž byl Andrej Babiš po většinu času 1. místopředsedou, vysílala svého tehdejšího předsedu Bohuslava Sobotku na jednání Evropské rady se schváleným mandátem, tedy stanoviskem, která má na jednání jako premiér země prezentovat. Nevšimla jsem si, že by tehdy byl nějak ve vládní koalici rozporován. Ani Andrej Babiš, proti dlouhodobé strategii tehdy, pokud vím, nic nenamítal. Vláda tehdy i teď zaujímá ke kvótám jako systému stálého přerozdělování stejný, tedy odmítavý postoj. Tehdejší vláda, stejně jako ta současná, nabízela pomoc finanční a technickou. Žádné průlomové návrhy, které by již dříve nezazněly oficiálně či neoficiálně od českých představitelů, od politiků po diplomaty, na stole nejsou. Všechny argumenty už byly řečeny. Možná jen to PR doma se bude lišit. To je asi tak vše, co lze čekat nového.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV