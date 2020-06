Sehnalová (ČSSD): Vadí - nevadí aneb Jak poškodit dobré jméno

reklama

Je to taková hra vadí - nevadí, kterou se svými zaměstnanci začalo hrát vedení našich nemocnic. Hra to ale není, protože když vadí, hrozí zaměstnancům vytýkací dopis a možná taky vyhazov z práce, zcela jistě ale nepříjemný rozhovor na ředitelství. Když je to ale součást krajského hejtmanského PR, tak samozřejmě nevadí a bude to jistě náležitě oceněno.

Ale ať nemluvíme teoreticky. Zkusme si tuhle “hru” chvíli zahrát. Když třeba hejtman Čunek před časem prohlásil, že se asi zruší v Kroměříži porodnice, protože nemá dost porodů (což navíc není pravda) a v celém kraji bude úplně stačit jedno ortopedické oddělení. Co myslíte. Vadí nebo nevadí? Samozřejmě, že nevadí. Vůbec, ale vůbec to rodičky od plánování porodu v Kroměříži nezviklalo, že.

Když na krajském zastupitelstvu upozorní vrchní sálová sestra, že bychom potřebovali opravit nutně operační sály, ale jaksi to vázne, je to označeno za šíření poplašné zprávy. Ale když bývalý ředitel zlínské nemocnice hřímá o havarijním stavu KNTB, šíření poplašné zprávy to pro změnu není. Kdo za ten havarijní stav odpovídá, se neřeší. Jde jen o nutný kolorit debaty o potřebě nové nemocnice v Malenovicích a tam je dovoleno vše.

Příklad z doby nedávné. Nový primář kroměřížské chirurgie, který se do Kroměříže přesunul z Vyškova, snaživě přiložil polínko a nahrál pro krajský úřad video, kde líčí, jak na sálech z devadesátých let nejde dělat dobrá medicína. Tak to se raději kroměřížské nemocnici vyhnu, řekne si pacient po shlédnutí tohoto reklamního dílka. Vím, že tohle video se dotklo spousty zdravotníků, kteří v nemocnici pracují a odvádějí zde špičkové výkony, nehledě na vybavení, kterým se sály vybavily v nedávné době. Že by pan primář dostal z ředitelství vytýkací dopis pro poškození dobrého jména nemocnice? To jistě ne.

Sám pan ředitel jde totiž “příkladem”.

V posledním Týdeníku Kroměřížska pro změnu zahrál na notu závisti, to vždycky zabere, a prohlásil, že i když je průměrný plat lékaře v kroměřížské nemocnici 99tis Kč, stejně nechtějí pracovat. Když pominu věcné nesmysly v článku (v nemocnici nepracuje 800 lékařů, ale zhruba stovka, v nemocnici se nevyplácí platy, ale mzdy), tak se mohou, a právem, cítit poškozeni lékaři nemocnice. Nejenže mzda primáře (třeba toho, kdo natáčí videa, jak je to v Kroměřížské nemocnici zastaralé a nedá se tu dělat pořádná medicína) a řadového lékaře se nedá srovnat. Hlavně jde o celkový příjem, TEDY o peníze, které lékař dostává dohromady za řádnou pracovní dobu a za služby, kdy je v nemocnici navíc. Je to jako mít dvě zaměstnání. Jedno ve dne a druhé v noci a o víkendech. Aby nepadla v nemocnici interna a pacienty měl vůbec, kdo ošetřit, lékaři si berou osm, deset, i více služeb za měsíc. Každou třetí noc tráví místo doma, v nemocnici. A představte si, dostanou za to zaplaceno. Ne, opravdu nevěřím, že zadáním tohoto vedení je zdravotníky v nemocnici udržet a získat někoho nového.

