Semelová (KSČM): Zdražení MHD v Praze odmítáme

Piráti, kteří jsou také součástí koalice, tento návrh nepodpořili. Rada hlavního města Prahy schválila od nového roku zdražení jednorázového jízdného v městské hromadné dopravě.
Jízdenka na 30 minut bude stát 39 Kč (dosud 30), SMS jízdenka 42 Kč (dosud 31). Jízdenka platná 90 minut bude nově stát 50 Kč (dosud 40), SMS jízdenka 55 Kč (dosud 42). Podraží i jízdenky platné 24 a 72 hodin či přeprava psa a zavazadla.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Kromě jízdného se výrazně zvyšují (o stokoruny) také pokuty za jízdu na černo. Praha tak následuje Středočeský kraj, kde se od 1. ledna zvyšuje cena papírové jízdenky o 30 procent a elektronické o 20 procent.
KSČM upřednostňuje městskou hromadnou dopravu a její zdražování vždy odmítala a odmítá i dnes. Pro řadu občanů to bude další zátěž na už tak napjatý rodinný rozpočet.
Současně pražští radní otvírají pomyslná dvířka k rušení v minulosti zavedených slev a k dalšímu zvyšování ceny i pro držitele lítačky. Navíc lze očekávat navýšení automobilové dopravy. Dojde tak k dalšímu zhoršení dopravní situace a životního prostředí v hlavním městě.
Znovu proto vyzýváme k zahájení diskuze o zavedení městské hromadné dopravy zdarma tak, jak jsme to v minulosti opakovaně navrhovali jako zastupitelé v pražském zastupitelstvu.
