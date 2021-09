Senátor Adámek: Drtivá většina pěstounů vezme maximálně jedno dítě

reklama

Děkuji, pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte i mně pár poznámek. Myslím si, že jsem si prošel stejným procesem jako vy všichni, od pozměňovacích návrhů až k tomu kompromisnímu schválení.

A bylo by bezva, kdyby i ministerstvo ve spolupráci s kraji nastavilo optimální čísla, tzn. ideální čísla, kolik těch pěstounů na přechodnou dobu v rámci toho jednotlivého kraje by mohli mít, protože každý ten kraj má jiné specifikum, jiné sociální podmínky a další a další. A bylo by bezva, kdyby v této koncepci se potom samozřejmě ministerstvo, respektive kraje, ale i OSPOD na trojkových obcích snažily s těmi zájemci o přechodnou pěstounskou péči pracovat. Protože, nic si nenalhávejme, jestliže je tam teď budeme mít, tak může nastat situace, kdy za rok je tam mít nebudeme, protože ta péče je tak náročná, složitá a vysilující, že tohle bude neustálý proces. To znamená, my musíme neustále ty přechodné pěstouny vyhledávat, doplňovat ten systém, ale měli bychom vědět, na jaké číslo ho potřebujeme doplnit. Tak aby samozřejmě potom to bylo a mohli jsme si to vyhodnotit, jestli se nám to daří, nebo se nám to nedaří. Já už jsem v těch rozhovorech s ministerstvem řekl, že bych si dokázal představit tu odměnu pro pěstounu na přechodnou dobu daleko větší, a to z toho důvodu, pokud to bereme, že to je opravdu práce 24 hodin denně 7 dní v týdnu, tak se zamysleme nad tím, kdo s nás by to dělal za tuto odměnu, která je tam v současné chvíli nastavená. A jestli tady jedním dechem říkáme, že děti jsou naše budoucnost a je to to hlavní, co tady máme, tak na druhou stranu vah si dávám, jestli tedy tu odměnu těm přechodným pěstounům dáváme adekvátní. Takže já bych byl rád, kdyby, pokud se otevírat tady tato novela, kterou tady máme, někdy v budoucnu, tak abychom se zamysleli i tady nad tím. A proč to říkám? Protože v té první vlně, v tom roce 2011-2013, kdy vlastně tam byli přechodní pěstouni, tak to byli mnohdy lidé, kteří měli srdce na dlani a prostě chtěli těm dětem pomoci. Ale my už tady od této fáze, tak jak je prostě růst jakékoli společnosti, ziskové organizace atd., se potřebujeme posunout do té profesionalizace. A potřebujeme tam dostat ty lidi, kteří to budou vykonávat jako své povolání s určitou kvalitou, která bude kontrolovaná. A tady si myslím, že moc pěkně o tom mluvila paní senátorka Chalánková, která prostě upozorňovala na některé ty věci. A ta diskuze, jak tady probíhá, tak opravdu ten život není černý, ani bílý, ale prostě někdy je to taková ta šeď uprostřed. Moje rozhodování proto, proč schválit tady tuto normu, bylo, co by se stalo, když bychom ji vlastně neschválili, to znamená, kdybychom ji zamítli. V současné chvíli, co byly pro mě hlavní argumenty, tak to převládající je navýšení té odměny pro přechodnou pěstounskou péči, navýšení toho příspěvku pro ZDVOP a doprovázející organizace. Já u těch doprovázejících organizací nejsem možná tak skeptický, jak tady zaznělo, já spoustu těch organizací znám. A samozřejmě můžeme se o tom bavit, jaký by tam měl být další systém kontroly a dalšího, ale prostě tu práci dělají dobře. A všude, v jakékoli oblasti, i u těch přechodných pěstounů můžeme najít osoby, které budou selhávat. Ale to je, prosím pěkně, nyní jakémkoliv pracovišti v jakémkoliv oboru nebo kdekoliv bychom to vzali. Takže tohle, ta hlavní myšlenka je, jestli převažující doprovázející organizace a převažující přechodní pěstouni jsou na té úrovni, kterou po nich vyžadujeme. A tam si myslím, že ano. Takže pokud bychom tu normu neschválili, tak se dostaneme do situace, kdy to zakonzervujeme zase na nějakou dobu – rok dva tři, možná by se to projednalo rychleji, ale vzhledem k tomu, že bude po volbách a než se sestaví vláda a další věci, než se v tom zorientuje nová Poslanecká sněmovna, tak já jsem tedy k tomu skeptický. Čili my potřebujeme dát už teď jasnou výzvu k tomu, že potřebujeme se oprostit od toho dobrovolnictví a jít do té profesionalizace a nabrat ty pěstouny, ty přechodné pěstouny, které bychom tam potřebovali, a s tou kvalitou, kterou potřebujeme. Další otázkou, která tady zazněla, a on ji zmínil pan senátor Kantor, tak je samozřejmě děti se zdravotním postižením, ale jsou to prosím vás i sourozenecké skupiny. Tam si myslím, že pokulháváme, že drtivá většina dětí a drtivá většina pěstounů na přechodnou dobu má ve svých podmínkách, že vezme maximálně jedno dítě. Jsou to jednotky, které berou sourozenecké skupiny nebo děti se zdravotním postižením. Tam si myslím, že bychom na tom měli také hodně zapracovat. A dokázal bych si představit a myslím si, že v jednom tisku, který teď leží v Poslanecké sněmovně, že je návrh Ministerstva zdravotnictví, když tak mě možná paní ministryně opraví, je i nebo dokázal bych si představit, že by byly i specializované zařízení pro tyto děti, to znamená takzvaného rodinného typu, ale kde ta péče by byla natolik specializovaná, aby dostali to, co potřebují. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, ale i k tomu psychosociálnímu vývoji.

Rušení kojeneckých ústavů – já, když jsem komunikoval s krajskými úřady, pod které spadá vlastně v drtivé většině zřizování kojeneckých ústavů, tak oni si uvědomují, že ten vývoj nějakým způsobem je. Přirozeně už některé kraje zrušily pobytové zařízení v kojeneckých ústavech. Proč říkám pobytové zařízení? Protože ty kojenecké zařízení pracují s rodinami i v rámci terénních a ambulantních služeb. To znamená, že je tam ta provázanost, protože v těch kojeneckých ústavech mnohdy bývá lékař, bývá tam psycholog, bývají tam další odborníci. A využívají je ty neziskovky, které pracují s rodinami, kde potřebujeme pomoci dětem právě v rámci této provázanosti multidisciplinární. A právě tito odborníci pomáhají v tom terénu a v rámci těch ambulancí, aby ty děti nemusely být odebírány. To znamená, mnohé ty kraje už jsou na to nachystány. Anebo samozřejmě přemýšlí nad tím, protože i u nich tato norma, která vznikla, tak prostě je donutila k tomu, co s tím budeme dělat dál a jak budeme využívat ten odborný personál, který tam má máte. Čili já tady z tohoto nemám obavu. Mnohé ty kojenecké ústavy zřizují i lůžka ZDVOP, tzn. těch zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, to znamená tak, aby v tom území to zůstalo sanováno. Další, co tam bylo takové problematické, tak bylo, co se bude dít vlastně s těmi dětmi, kde je budeme umisťovat, když tedy zrušíme tady tyto zařízení třeba v těch případech, které tady byly pojmenovány ze strany OSPOD, kdy prostě musí v nočních hodinách nebo kdykoliv to dítě sanovat? Tam už k tomu ministerstvo nějakým způsobem přistoupilo, že právě bude možné umístit i do tady těchto ZDVOP na tu nezbytně nutnou dobu. Já jsem, když jsem pracoval jako kurátor pro mládež, tak jsem tady tyto děti taky odebíral, když to řeknu úplně takhle. A jsou na to jasně daná pravidla. Já opravdu nemám strach z toho, že by teď ty OSPOD mohly si dělat, co chtěly. Nemohou. Jestliže máte souhlas rodiče, tak to dítě můžete dát příbuzným, známým té rodiny nebo komukoliv, koho určí ta rodina. Pokud ten souhlas nemáte, tak máte naprosto omezené možnosti, musíte kontaktovat soudce, který drží službu, který také vlastně v rámci té služby OSPOD, tak k tomu máte spárovaného soudce. A s tím soudcem se domlouváte. To znamená, na nezbytně nutnou dobu to dítě umístíte dítě například do ZDVOP, ale do 24 hodin je tam potom vydáno to předběžné opatření, kde je stanoveno, kam to dítě půjde. A na tu dobu nezbytně nutnou. Do této oblasti přibudou ty pěstouni na přechodnou dobu. Já si myslím, že je to dobře, protože v některých oblastech je mít ten okruh těch osob, kde můžete umístit nebo těch zařízení, kde můžete umístit, pro ten OSPOD je vždycky jenom výhoda. A to z toho důvodu, uvědomme si, že ti pěstouni na přechodnou dobu prochází nějakou přípravou, nejsou to lidi z ulice nebo kdokoliv, ale jsou pod určitým drobnohledem, jak ze strany psychologa a další lidí, kteří se na té přípravě podílí. Takže já si nemyslím, že se někam vlamujeme nebo že bychom tady prolamovali něco, co by náš právní systém nějakým způsobem rozbouralo. Takže já moc děkuji za vyslechnutí a budu podporovat tady tento zákon.

