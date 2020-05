Senátor Balatka: Americká vlajka během pietního aktu města Sokolov zmizela

reklama

..tohle opravdu nechápu. Americká vlajka během pietního aktu města Sokolov zmizela..

Ráno v 9 hodin, když jsme s přáteli pokládali květiny u pomníku a pohřebiště sovětských zajatců u sokolovského hřbitova, byly ve stojanu vyvěšené tři vlajky. Česká, ruská a americká. O hodinu později, před pietním aktem vedení města Sokolova byla americká vlajka ze stojanu odstraněna. Byla pryč po celou dobu jejich pietního aktu. Po jeho skončení tam byla opět navrácena. Nerozumím tomu. Vůbec. Nerozumím důvodu, proč se ještě 31 let od revoluce v našem městě odstraňuje americká vlajka. Vlajka armády, která osvobodila naše město včetně tábora, kde mrtvé zajatce nalezli a postarala se o jejich důstojné pohřbení. Kdyby se psal třeba rok 1988, tak tomu asi rozumět budu, ale teď? Je mi to nesmírně trapné. A smutné. Vlastně neumím moc popsat, co cítím.

Tak nějak chci věřit tomu, že existuje k této záležitosti nějaké rozumné vysvětlení. I když si ho v tuto chvíli moc nedokážu představit... A tak jsem rozhodl, že se budu na důvody ptát jako městský zastupitel na dnešním jednání zastupitelstva. Jsem moc rád, že u památníku zůstali dva studenti z "naší výpravy", kteří se nabídli, že vzhledem k tomu, že chvílemi docela dost fouká, počkají na místě a ohlídají květiny, které jsme položili. Aby byly v pořádku než dorazí zástupci města na jejich pietní akt. A po tom, co se začalo dít s vlajkami, celou anabázi vyfotili.

Řádky výše jsem napsal včera 7.5.2020, plný emocí, těsně před zastupitelstvem po obdržení fotek. Rozepsal příspěvek a fotky přiložil. A pak šel na zastupitelstvo. Na závěr jednání, v bodě "Různé" jsem se na tuto záležitost zeptal. Dostalo se mi kromě osobních rýpnutí i odpovědi, že před pietním aktem vedení města napadlo, že američtí vojáci tam neleží a že je tedy americká vlajka, kterou tam připravili spolu se stojanem na věnce a dalšími vlajkami zaměstnanci technických služeb, vlastně špatně. Tak jí sundali. A po aktu samotném jim prý ale došlo, že vlastně americká armáda tábor osvobodila, tak tam americkou vlajku zase vrátili, že tam vlastně může být. Budí to ve mě podezření, že americkou vlajku tam zástupci vedení města možná viděli a měli poprvé a proto takto reagovali. Nevím. Nevím také, jestli tomuto vysvětlení věřit či ne, ale někdy se věci dějí i podobným způsobem. Tak tomu věřím. A to jsem byl ráno po příchodu k památníku velmi potěšen, jak pěkně i s vlajkami to tam město na pietní akty připravilo.

Než jsem se stal senátorem a byl geodetem, tak jsem městských pietních akcí moc nezažil. Vlastně žádnou. Tak nevím, jaké vlajky tam kdy byly a nebyly.. Když tedy nepočítám ty, kterých jsem se povinně jako dítě účastnil před listopadem 1989 - to vím naprosto přesně, že tam americká vlajka opravdu nebývala.

Je mi to celé vlastně velmi trapné. Dlouho jsem váhal, jestli příspěvek tady na Facebooku vůbec zveřejnit. Že z toho bude jenom zle. Ale stalo se prostě, co se stalo. A i vzhledem k tomu, že jsem si včera na jednání zastupitelstva vyslechl i něco o "přepisování dějin" (bohužel už nebylo řečeno kým a kdy), o mladých špiónech, co sledují a tajně fotí pietní akty města, a také něco v tom smyslu, že tahám "politiku" na místa, kam nepatří, jsem se nakonec rozhodl to sem dát. A budu doufat, že po tomto trapasu už bude vedení města vědět, že americká vlajka k památníku zajateckého tábora, který Američané osvobodili, prostě patří. To by bylo to, co bych si opravdu nejvíc přál.

