Senátor Balatka: Během vládnutí současné vlády se navýšily důchody na historicky nejvyšší úroveň

Včera proběhla 16. schůze Senátu a zde je mé obvyklé pravidelné hlášení, tedy souhrn toho, co se tam dělo.

Na úvod bych rád podotknul, že v Praze bylo asi stejně jako u nás v kraji ukrutné vedro a být v něm v obleku a kravatě není nic moc.. Ale je léto a vedro k létu patří.

Nejdelší diskuse se vedla odpoledne, kdy se projednávala důchodová reforma. Během vládnutí současné vlády se navýšily důchody na historicky nejvyšší úroveň, kdy průměrný důchod činí zhruba 51% průměrné mzdy v ČR. V minulosti (za premiérů Babiše nebo předtím Sobotky) to bývalo v rozmezí kolem 39-41%. Vůči průměrné mzdě jsou tedy důchody v současnosti nejvyšší v historii a to výrazně. A přesto opoziční politici stále a rádi hovoří o okrádání seniorů, což se opravdu neděje.. Pak těmto politikům věřte. To, že je ale současný důchodový systém dlouhodobě ekonomicky neudržitelný a pro současné čtyřicátníky a mladší v něm nebude dost peněz (při současném nastavení by do několika let zbankrotoval), upozorňují už více než deset let všichni ekonomičtí experti. Opakovaně, neustále. Jsem rád, že tato vláda má na rozdíl od minulých vlád odvahu do současného systému říznout a udělat některé parametrické změny, tedy důchodovou reformu. A právě o té jsme včera jednali. Asi nejdiskutovanějším ustanovením zákona bylo zkrácení doby, kdy může žadatel požadovat předčasný důchod z 5 na 3 roky. Po dlouhé debatě byla novela schválena. Dále jsme definitivně schválili Senátní návrh zákona, který ukončuje nežádoucí monopol VZP při pojišťování cizinců nebo také projednali například návrh zákona o preventivní restrukturalizaci a s ním spojenou novelu insolvenčního zákona, která může pomoci firmám v těžké situaci.

A zde je celý program schůze:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 131/ - schválen

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdější předpisů /senátní tisk č. 134/ - schválen

Návrh usnesení Senátu ke způsobu zveřejnění výzvy předsedy Senátu k předložení návrhů kandidátů na člena Rady České televize a Rady Českého rozhlasu - přijato

Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /senátní tisk č. 132/ - schválen

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 133/ - schválen

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2023 /senátní tisk č. 117/ - dán souhlas k ratifikaci

Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (2023/ST/06551) /senátní tisk č. 138/ - vysloven předchozí souhlas

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 137/ - schválen

Konec hlášení.

Ing. Miroslav Balatka BPP



