Senátor Balatka: Odpovědnost za stav v zemi padá na hlavu premiéra

reklama

Situace tohoto víkendu byla pro stabilitu ČR šílená, nejistota pro všechny o tom, co bude platit za pár hodin.. A je za námi. Ale všechno špatné je k něčemu dobré. Pevně věřím, že se teď konečně po tom všem může otevřít cesta k tomu, že vládní opatření budou smysluplná. Že se vedle supermarketů otevřou v nějakém režimu kromě květinářství a obchodů se střelivem také další malé obchody, že se začne zodpovědně plánovat návrat žáků do škol, že se začne testovat ve velkých firmách, že se začne do uzavřených okresů z centra vozit víc vakcín a tak dále. Jestli je opravdu nutné vytvářet dlouhé kolony a zdržovat lidi v našem kraji při běžných cestách do práce a například do školek. Následuje 14 dní, kdy by se mělo jednat podle mého hlavně o tom, jak vrátit rozum do protiepidemických opatření, která trvají tak dlouho a leckdy postrádají logiku. Uvidíme, jak se Vláda a Andrej Babiš v následujících dnech zachová, jak bude přistupovat k rozumným návrhům opozice - když jeho vládní návrhy vládní spojenci, KSČM, ve Sněmovně nepodpořili. Odpovědnost za stav v zemi padá na hlavu premiéra, i když se snaží ostatní přesvědčit o opaku.

Nouzový stav nadále trvá. Andrej Babiš, který nedokázal prosadit prodloužení svého pojetí Nouzového stavu ani u svých vládních poslanců ve Sněmovně (kteří tvoří vládní většinu), a který neměl připravený vládní plán B, se obrátil na hejtmany. Po dlouhých nekonečných jednáních tohoto víkendu se podařilo zabránit chaosu, který by nastal ode dneška, po čtvrtečním fiasku vlády ve Sněmovně. Podařilo se najít alespoň nějaké, krátkodobé a dočasné řešení. Bylo na výběr ze dvou špatných řešení současné hrozné situace. Hejtmani by byli, ač k tomu mají pouze omezené nástroje, odpovědní za to, jak situace v krajích vypadá. Pro ně to muselo být opravdu těžkých 72 hodin a jejich rozhodnutí chápu.

To, v jakém právním režimu se ČR právě nachází, ale nemá v současné době žádný vliv na to, kolik lidí onemocní, kolik z nich bude potřebovat hospitalizaci. Každý z nás má možnost tohle ovlivnit bez ohledu na opatření. Opravdu je to na každém z nás. A tak se držme, buďme k sobě ohleduplní a trpěliví a těšme se na dobu, až tohle všechno skončí. A že to jednou skončí, je jisté.

P.S. Ústava ČR by určitě neměla být obcházena, a to ani v situaci v jaké jsme. I na to, zda k porušení Ústavy došlo, jsou rozdílné názory právníků. Pro budoucnost by bylo posouzení ústavním soudem určitě dobré.

Ing. Miroslav Balatka BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Balatka: Toto nově navrhované rozdělení považuji za spravedlivější Senátor Balatka: 7 % dětí končí na Karlovarsku školu v sedmé třídě Senátor Balatka: Nůžky mezi regiony se stále více rozevírají Senátor Balatka: Moje zkušenost se systémem rezervace a registrace je celkem dobrá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.