Senátor Balatka: Senátorka Kovářová schvaluje dětskou a nucenou práci v třetích zemích

Tichá noc v Senátu, senátorka Daniela Kovářová schvaluje dětskou a nucenou práci v třetích zemích, EET zrušeno.

Takhle by mohlo znít velmi stručné shrnutí k včerejší schůze Senátu, poslední v tomto roce 2022, ze které vám tímto přináším pravidelné hlášení. Senát je vánočně vyzdoben, je tu krásný betlém, na minulé schůzi jsme nazdobili stromek a včera jsme zahajovali jednání písní Tichá noc, kterou nádherně zazpívala zpěvačka Bára Brodníčková s Aspergerovým syndromem. Následoval potlesk Senátu ve stoje a velká radost. Chtěl bych i takto poděkovat za krásný zážitek. Za zpěv a také bezprostřední reakci této mladé talentované zpěvačky. Děkuji.

Do adventní atmosféry zasáhla senátorka Daniela Kovářová svým projevem, kterým myslím zaskočila naprosto všechny. Při projednávání evropského tisku, který omezuje dětskou a otrockou práci ve třetích zemích tím, že nedoporučuje obchodování s takto vyrobeným zbožím - tedy tím, které vyrábí děti nebo třeba Ujgurové, věznění ve "výchovných" (resp. koncentračních) táborech v Číně, prohlásila, cituji: "Já jsem absolutně a zásadně proti tomu, aby ČR podléhala tomuto nařízení, navrhuji, abychom ho zamítli. Je to podle mého názoru povýšenecký a zpupný návrh, je to vývoz evropských standardů do zemí třetího světa." A dále: "Pokud přijmeme, pokud EU přijme a bude se řídit tímto nařízením, ty třetí země to zničí. Jak to totiž dopadne? Našim potřebným to zboží zdraží, nebudeme ho tady mít, to znamená, naši potřební nedosáhnou na to zboží, které je vyrobeno ve třetích zemích, které si tady dnes za levno kupují." Celý projev je ve stenozáznamu. Zkráceně tedy:

"Hlavně, že budeme mít my v Evropě levné zboží z třetích zemí na našich pultech, ať ho děti nebo novodobí otroci klidně vyrábí, je mi to jedno". Nevěděl jsem, jestli se o tomto vůbec v mém hlášení zmiňovat, ale nakonec jsem se rozhodl to sem dát, i toto se v Senátu děje. To je pro mne naprosto za čarou. Takovýto skutečně "ženský pohled" jsme v Senátu ještě neměli. Nevím, jestli si to paní senátorka skutečně myslí, nebo chce jenom za každou cenu šokovat, aby byla v novinách.. Pokud je za tím její touha být vidět, myslím že existuje mnoho lepších způsobů. Třeba vypít láhev alkoholu, sednout si za volant a nechat se chytit policejní hlídkou.. A bude v Blesku na titulní straně.

Za hlavní bod včerejšího jednání ale považuji zrušení EET. Jsem velmi rád, že velmi drahý a zbytečný nástroj státní buzerace skončí. Jeho zbytečnost nyní dokázalo i několikaleté vypnutí tohoto systému, které nemělo žádný vliv na výběr daní. V diskusi k tomuto bodu myslím zaznělo vše a argumenty pro zachování tohoto nástroje byly velmi slabé. Kompletní a velmi zajímavá diskuse je ve stenozáznamu z jednání. Odkaz zde: https://1url.cz/erhWD

Dále jsme projednali:

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /senátní tisk č. 20/ - schválen

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (přepracované znění) /evropský senátní tisk č. N 184/13/- přijato doporučení VEU

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 23 - schválen

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 19/ - schválen

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2022 Dodržování environmentálních předpisů - potřeba pozitivní změny v dosavadním trendu /evropský senátní tisk č. K 203/13/ - řijato doporučení VEU

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 17/ - Senát nepřijal k tisku usnesení

Balíček k nástroji pro mimořádné situace na jednotném trhu /evropský senátní tisk č. N 204/13, N 205/13, N 206/13/ - přijato doporučení VEU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu produktů pocházejících z nucené práce na trhu Unie /evropský senátní tisk č. N 208/13/ - přijato doporučení VEU

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 22/ - schválen

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a mění směrnice 2010/13/EU /evropský senátní tisk č. N 207/13/ - přijato doporučení VEU

Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 15. - 16. prosince 2022 /senátní tisk č. 24/ - vzata na vědomí

Návrh usnesení Senátu k připomenutí genocidy ukrajinského národa během hladomoru organizovaného stalinským režimem Sovětského svazu (1932 - 1933) - přijato

Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu zákona senátorky Jitky Chalánkové a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších ústavních zákonů /senátní tisk č. 277/ ve výborech Senátu - lhůta prodloužena do 23. 2. 2023

Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2023 /senátní tisk č. 21/ - schválena

Po jednání jsme si vzájemně potřásli rukou a popřáli hezké svátky a hodně štěstí do nového roku. S mnoha kolegy a kolegyněmi se uvidíme až v roce 2023.

Konec hlášení.

Ing. Miroslav Balatka BPP



