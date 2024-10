Senátor Balík: Zvýšení podpory pro domácnosti po povodních ze 100 tisíc na 194 tisíc

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážený pane vicepremiére, rád bych ocenil, že osudy lidí zasažených letošními zářijovými povodněmi nejen na severní Moravě a ve Slezsku nezmizely z centra zájmu vlády a parlamentu tak, jak zmizely z centra zájmu médií. Mám radost, jakkoli mluvit v souvislosti s takovou apokalypsou, a radost je zvláštní, že vedle několika zmíněných opatření, jako je ošetřovné pro rodiče dětí či dávky mimořádné okamžité pomoci na úhradu dočasného náhradního ubytování, přichází vláda s něčím, to tyto regiony skutečně potřebují. Když jsem tam před třemi týdny inkognito pomáhal otloukat vnitřní omítky na svém Jesenicku, měli lidé právě největší strach, jak zvládnou zaplatit elektřinu za vysoušeče, které tam běží celé dny. Je moc dobře, že vláda přichází s tím, že zdvojnásobuje částku, kterou mohou lidé od státu dostat, z necelých 100 000 Kč na 194 400, respektive až na tuto částku. Je to dobře, skoro bych řekl, že to je klíčové. A potřebujeme, aby se to lidé dozvěděli, že mohou a mají vysoušet. A právě teď v nadcházejícím chladném období. Přiznám se, že i já jsem se to dozvěděl až v souvislosti s předloženým tiskem. To znamená, prosím, jestli to sledují média, zkuste tuto zprávu co nejvíce rozšířit.

A proč ale vystupuji? Řešili jsme to již včera na ÚPV a přesto bych byl rád, protože ze samotného textu zákona to není úplně zřejmé, zda byste mohl, pane vicepremiére, objasnit, kdo na tuto dávku dosáhne a kdy bude moci být zúčtována. Vy jste mluvil o metodickém pokynu. Ale jestli to bude možné třeba i při vyúčtování energií v příštím roce, třeba v září, kdy jim přijdou doplatky.

A druhá věc, jakkoli vím, že stát nemá fungovat jako pojišťovna a že nemá nahrazovat její funkce, chci se zeptat, zda vláda přemýšlí o pomoci i zasaženým živnostníkům, aby se z těchto už tak těžce zkoušených regionů nestala úplná místa duchů, kde nebude otevřeno už vůbec nic.

Tak jak jste o tom koneckonců mluvil, že by se tam ti lidé vůbec nevrátili. Děkuji vám.

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. BPP



