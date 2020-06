Senátor Bek: Nejistotu studentů už nelze protahovat

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové,

dovolte mi nejprve krátký historický exkurz. Ten institut maturity byl v rakouské monarchii zaveden až v roce 1849 na klasických gymnáziích, kde se maturovalo z řečtiny, latiny, dějepisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie. K první devalvaci toho institutu došlo už v roce 1869, kdy se z prestižních důvodů tento institut povolil i reálkám a od té doby ve 20. století jsme svědky celé řady dalších takových devalvací, které souvisely s tím, že z prestižních důvodů byl institut maturity rozšiřován na další a další typy středních škol. A celá ta debata míří k tomu, že se maturita místo původního nástroje kontroly kvality na elitních školách, stává nejnižším společným jmenovatelem pro velmi různorodé střední školy. A ten proces je přirozeně provázen velkou debatou o tom celou tu dobu, zda je třeba závěrečné zkoušky, která by ukončovala střední školu, protože v řadě zemí tomu tak není. To je kontinentální evropská zvyklost, která není zdaleka ve všech zemích, za druhé se debata samozřejmě týká obsahu té maturity z hlediska předmětů, ale co je v našem kontextu zásadní, je také otázka toho, jak dalece má stát kontrolovat obsah maturitní závěrečné zkoušky.

Já bych rád na tomto místě podpořil návrh pana ministra v tom znění, které předložil, a to ze dvou důvodů, protože se mi zdá, že už nelze protahovat nejistotu studentů o tom, jak bude vypadat jejich budoucí studium a maturitní zkouška. To považuji za zcela nezodpovědné. To, že se debata táhne, a to nerozhodování, tak dlouho, je hanba. Zadruhé podpořím to proto, že se domnívám, že pan ministr se tímto stává důstojníkem hrobníkem koncepce státní maturity v té současné podobě, že tento proces definitivně diskredituje myšlenku, že stát má kontrolovat v této míře obsah maturitní zkoušky, ztrácí tím jakoukoli důvěryhodnost v očích širší veřejnosti i odborné veřejnosti. A otevírá se příležitost pro novou debatu, která by měla zahrnout znovu to, nakolik má mít váhu finální zkouška, nakolik má mít váhu průběžné hodnocení studentů, odborná veřejnost na to má poměrně pestré názory. A také se mi zdá, že to je chvíle, kdy by se stát měl trochu stáhnout do pozadí, poté co ze sebe udělal blázna.

Stát by v této chvíli podle mého přesvědčení měl možná testovat nějaké středoškolské minimum toho společného nejnižšího jmenovatele, který by zahrnoval matematiku, angličtinu, češtinu, podle mého přesvědčení, ale testy by mohli skládat studenti kdykoli během studia, mohli se opakovaně o to ucházet a maturity by byly na těch typech středních škol, pro které je to tradiční a prestižní, být primárně v rukou těch škol, příp. asociací těch typů škol, protože v této oblasti vzdělávání ta kontrola tou obcí odbornou často vede k náročnějším kritériím, než nějaká státní kontrola. Takže já to vítám jako příležitost k debatě o tom, jak by mohla vypadat budoucí střední škola, zdá se mi, že teď nezbývá nic jiného, než po těch peripetiích a ztrátě důvěry podpořit tu verzi, která teď dává studentům alespoň tu minimální míru jistoty toho, jak bude vypadat jejich maturita za pár let.

Děkuji.

