Senátor Canov: Právo na vzdělávání by mělo mít přednost před úplným volnem

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Ústavně-právní výbor na svém jednání, které bylo včera, bohužel neměl to štěstí, aby osobně přivítal pana nového ministra školství od školského výboru. Ale paní náměstkyně byla sympatická. Ústavně-právní výbor se v první části zabýval otázkou toho, že byl tento zákon přijat ve stavu legislativní nouze. Seznámil se se stanoviskem ministra pro legislativu, který ve svém stanovisku pro vládu konstatoval, že návrh zákona nebyl projednán v připomínkovém řízení, na základě výjimky udělené ústně jim, a že nebyl z časových důvodů projednán ani pracovními komisemi Legislativní rady vlády.

A pak pokračoval tím, že uvedl doslova: „S ohledem na obsah Listiny základních práv a svobod lze vyslovit pochybnost, zda vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem je způsobilé vyvolat následky, s nimiž je vyhlášení stavu legislativní nouze spojeno.“

S tím jsme se tedy na ÚPV zabývali. Ty pochybnosti jsme měli také, nicméně vzhledem k tomu, že skutečně došlo k takovému raketovému nárůstu karantén a izolací v tom současném systému, tak jsme se přiklonili k tomu, že to tu hranici nepřekročilo a že tedy je v pořádku, že to takhle přišlo k nám do Senátu.

A pak k tomu obsahu návrhu zákona jsme tam měli i připomínky z naší legislativy. První je samotný název. Ten zákon se jmenuje „mimořádné ředitelské volno“ a ten název pokračuje. Ale ono žádné ředitelské volno neexistuje. To, čemu se dodnes říká lidově ředitelské volno, jak na to má ředitel těch 5 dnů, tak to jsou volné dny, které uděluje ředitel školy. Takže takový legislativní rozpor mi nepřijde jako příliš vhodný.

A pak upozorňuje legislativa ÚPV ještě na jednu věc. Co má vlastně přednost? Jestli mimořádné ředitelské volno, nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem? A tady myslím pan ministr říkal, že spíš to vzdělání distančním způsobem.

Ono to také vyplývá z legislativního práva na vzdělávání, že by právo na vzdělávání, byť distančním způsobem, mělo mít přednost před úplným volnem. Ale tak to v zákonu není. Ty zákony spíše upřednostňují volno jako takové, protože ředitel podle § 3 a 4, odst. 1, který to rozebírá, nemůže nařídit distanční vzdělávání bez dohody s těmi učiteli. On jim to podle toho zákona nemůže nařídit, ale distanční vzdělávání může být pouze, dohodne-li si to. A pak tam byla připomínka k tomu, dokdy vlastně bude platit ošetřovné.

Protože tam je napsáno v § 1, odst. 3 zákona to, že to je nejdéle 28. února, jak už říkal tady kolega, zpravodaj školského výboru. Pak to tady pan ministr vysvětloval, že kdyby byl schválen pandemický zákon a udělali by někteří ředitelé volno i v březnu, tak už by nebylo ošetřovné 80 %, ale podle jiného zákona 60 %, což by mohlo dělat zmatek, jako tak daný. Jinak ovšem celkově byl tento zákon navržen jednomyslně ke schválení, takže ÚPV, stejně jako školský výbor navrhuje návrh zákona zde v Senátu schválit. Děkuji za pozornost.

