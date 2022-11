Senátor Canov: Už Babišova vláda se snažila služební zákon ohnout

reklama

Vážený pane poslanče, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové,

novela služebního zákona přináší jednu zásadní, ale opravdu zásadní změnu, a sice změna ve jmenování vedoucích státních úředníků z doby neurčité na dobu pětiletou. Ve světě, pokud vím, existují dvě základní koncepce. Jedna je taková, že při změně politické reprezentace se vlastně mění veškerá administrativa ve vrcholných místech. Tím jsou pověstné USA. Nový prezident, všechno se tam změní. Pak je druhá koncepce, jejíž představitel, aspoň jak já jsem ho tak vnímal, byla vždy Velká Británie, že tam se při změně politické reprezentace úředníci nemění vůbec. S tím, že jsou to profesionálové a dělají i pro politika nového, který má třeba opačný názor atd.

EU se v minulosti přiklonila k britskému názoru, to znamená k tomu, aby úředníci byli trvale jmenováni, aby tím byla zajištěna depolitizace v této sféře v tom smyslu, že budou sloužit za jakéhokoli režimu v daném státě. A vlastně byl činěn takový tlak na země EU, aby to přijaly také, směrnice atd. U nás se k tomu moc nechtělo, ale nakonec se k tomu přistoupilo. Bylo to v roce 2014, za vlády Bohuslava Sobotky. A když to bylo přijato, tak tam zároveň v zákoně bylo přijato, že vzniknou dva političtí náměstci. Asi proto, aby chudák ministr, když přijde po změně vlády na budovu ministerstva, aby tam měl aspoň nějaké spřízněné duše ve vrcholných pozicích, aby si tam ti úředníci, kteří třeba adorovali minulou vládu, nedělali, co chtějí, lidově řečeno, nebrzdili všechno možné, neměnili to a podobně. To byl důvod, proč byli zavedeni političtí náměstci. Omezeni počtem dva.

Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velmi proti tomu v roce 2014 vystupoval prezident Zeman. Ale nejen on. Podle všech dobových dokumentů také opoziční ODS a TOP 09. Zásadně proti tomu. Nakonec ale došlo k dohodě stran, takže nakonec se přijal služební zákon tak, jak byl. A protože u nás to asi nefunguje, jak by to mělo fungovat v Británii, koneckonců pan předkladatel to tady říkal jasně, jak je to teď, že by všichni úředníci se přizpůsobili vždy novému vedení atd., tak to začalo hned haprovat.

Už Babišova vláda se snažila ten služební zákon ohnout a dostat tam nějak ty svoje úředníky, až se jim to tak nějak dařilo a podařilo. A nyní tedy dochází k této novele, že budou jmenováni vedoucí státních úředníků na pět let. Rovnou říkám, že toto já plně podporuji. Myslím si, že je to prostě správné, že má mít právo vládnoucí garnitura mít vrcholné státní úředníky na své straně plně. Není to tedy depolitizace, je to politizace, to si řekněme na rovinu, ale já to podporuji.

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 0% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 4612 lidí

Já, když to teď trochu zjednoduším, tak si myslím, že by ministerstvo mělo být servisní organizací ministra. Aby šlapalo tak, jaké jsou představy pana ministra, on je ministr. No ano, ale zároveň s tímto krokem se nám najednou rozmnožili političní náměstci, přitom logicky by byl proces přesně opačný, když tedy z doby neurčité bude doba určitá na pět let, čímž je zajištěno, že ti úředníci půjdou podle vůle vládnoucí garnitury, protože jednak je to věnování po pěti letech, a ti, kteří jsou v mezidobí, tak moc dobře vědí, že to období docela brzo skončí, takže určitě by toto šlo, aby tedy oni pracovali ve prospěch nového vedení ministerstva, tak by bylo naprosto logické, aby ti političtí náměstci, kteří vznikli v době, kdy státní úředníci to dostali na dobu neurčitou, ti dva, aby se zrušili. Znovu opakuji, tehdy je nechtěla v roce 2014 ani ODS, ani TOP 09.

Teď se ale stal pravý opak. Najednou se nám rozmnožili političtí náměstci na nekonečno. Podle zákona může být jeden, dva, pět, osm, deset, sto, tisíc, nevím, kolik jich všech může být, prostě nekonečno. A zároveň se šikovně přejmenovali dosavadní odborní náměstci na vrchní ředitele sekcí. Aby to tak asi nebylo do očí, že je těch náměstků tolik. Ti najednou zmizeli jako náměstci, ale nepřímo tamti. A nám tím pádem vzniká jedna vrstva vedoucích úředníků, těch vrcholných navíc. Navíc. Prostě najednou se náměstci rozdvojili na vrchní ředitele sekcí a politické náměstky. Z jedné vrstvy vrcholné máme dvě.

To je podle mého názoru rozvoj byrokracie, který je naprosto špatně, naprosto. Nevím, co tam tedy budou dělat ti političní náměstci, když ti vrchní budou šlapat jak by měli, a je to prostě nežádoucí, je to prostě špatně. Když pominu plýtvání státními prostředky, tak je to prostě vrstva navíc. Také mě tam docela rozesmála ještě jedna věc, že je v zákoně uvedeno, že když ten vrchní ředitel sekce přijde na jednání do výboru sněmovny, tak považován za náměstka. No, ono to nejde, že?

Z hlediska Ústavy, protože článek 37 odst. 2 Ústavy jasně říká, že článek 38 odst. 2 Ústavy, že musí na tom jednání ve sněmovně ve výborech být buď ministr anebo jeho náměstek. Ne někdo, kdo se obyčejným zákonem, tituly, že když někam přijde, tak bude jako náměstek. Takže oni by tam stejně podle mě museli podle Ústavy chodit ti političtí náměstci, ale zřejmě by neměli podle toho návrhu. Nevím, co tedy budou dělat, když ani nebudou chodit na ty komise výboru.

Jinými slovy, když zhodnotím novelu služebního zákona, za jednu půlku velká pochvala, že z těch nekonečen, že z toho zabetonování úřednického systému vznikne pět let, a naopak bych doporučoval, aby to šlo i níže, aby třeba i starostové mohli mít tajemníka, když je potřeba apod., a na druhou stranu velký zápor. Za to, že byla vytvořena nová vrstva úředníků, což je podle mne úplně špatně. Takže na jednu stranu, kdyby šel ten zákon rozseknout, tak jednu půlku doporučím schválit a druhou zamítnout. To bohužel nejde, tak zamítnutí nenavrhuji, ale opravdu mi velmi vadí ta vrstva úředníků navíc, a doufám, že pan předkladatel mě slyší a něco udělá, ať se nám nemnoží jako králíci ti náměstci.

Děkuji.

Psali jsme: Senátor Canov: Ještě není vyhráno Senátor Canov: Německo stahuje okolní země k energetickému dnu Senátor Canov: ČT demonstraci Milionu chvilek v roce 2019 vysílala přímým přenosem Senátor Canov: Šílení ultralevicoví aktivisté se dostávají v Německu k moci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama