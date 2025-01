Senátor Canov: Vyzývám pana ministra, aby připravil co nejdříve úplně nový zákon

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové.

Nedá mi to a přečtu tady část informace naší senátní legislativy k této novele a dokonce i k celému energetickému zákonu. A není to věru hezké čtení.

Cituji senátní legislativu: Legislativní postup v případě projednávání novely energetického zákona se dá těžko nazvat standardním. Přijetí komplexního pozměňovacího návrhu a velkého množství dalších pozměňovacích návrhů učinilo z původního návrhu zákona velmi rozsáhlý materiál, dalece vzdálený od původní předlohy, novelizující dohromady 12 zákonů. Výsledný právní předpis neprošel úplným legislativním procesem, vč. meziresortního připomínkového řízení, tudíž k němu neproběhla široká odborná debata, do které by se mohly zapojit dotčené orgány. Takový postup je z hlediska tvorby práva nekoncepční, postrádá v určitých ohledech potřebnou odbornost a může vést k vyšší chybovosti. Nadto k návrhu zákona není ucelená důvodová zpráva ani znění, které by navržené změny promítlo do platného zákona. To vše nabourává princip právního státu.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3098 lidí

Zákon je komplikovaný a obtížně stravitelný. Předložený návrh novely tuto situaci ještě zhoršuje. Koneckonců nejpřesvědčivěji popsala celou situaci v březnu 2024 sama Legislativní rada vlády.

Nyní citace stanoviska Legislativní rady vlády: Předložený návrh zákona je několikátá významná novela energetického zákona. Po těchto provedených novelách se energetický zákon, zejména pak po nejrůznějších velmi obsáhlých zásazích pozměňovacími návrhy, učiněnými v Poslanecké sněmovně PČR, stal velmi obtížně srozumitelnou materií. Jednotlivá ustanovení jsou často nepřehledná, zbytečně komplikovaná, zpět... Jsou nepřehledná, zbytečně složitě formulovaná a je otázkou, do jaké míry jsou některá ustanovení energetického zákona aplikovatelná. Současné znění energetického zákona na mnoha místech nerespektuje standardní legislativní techniku a celý zákon se stal uživatelsky nepřívětivý. Stávající energetický zákon po často nesystematických zásazích již v současné době neplní požadavky na srozumitelný, přehledný a jednoznačně formulovaný právní předpis, který respektuje systematiku a provazbu na celý právní řád ČR.

Energetický zákon by z formálních i věcných důvodů naléhavě zasloužil celkovou revizi a bylo by vhodné přistoupit k tvorbě nového zákona. Energetický zákon navíc v sobě kombinuje zcela nahodile na různých místech prvky úpravy technických parametrů jednotlivých energetických odvětví, úpravu pravidel podnikání v těchto energetických odvětvích a úpravu obligačního práva a ochranu spotřebitele a dalších osob na trhu s elektřinou, plynem a teplem. Díky něčemu se stává přehledným již jen pro profesionály v oblasti energetického práva. Tolik naše legislativa.

Já vyzývám zde přítomného pana ministra, aby si její závěry vzal k srdci a připravil co nejdříve úplně nový zákon.

Děkuji za pozornost.

Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky