Senátor Červíček: Mezi jednotlivými městskými a obecními policiemi je obrovský rozdíl

Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, dovolte mi se svěřit tak trochu se svým pocitem v souvislosti s předkládanou novelou. Já rozumím tomu, že tady probíhá částečně odborná diskuze, především s tou skupinou představitelů městských a obecních policiích, ministerstva vnitra a že si tato novela se v těch jednotlivých ustanoveních snaží především formulačně zpřesnit požadavky, které jednotlivé městské obecní policie mají. Já tomu celkem rozumím, chápu to, i když musím zároveň dodat, že se mi to vůbec nelíbí, že to je prostřednictvím už asi 20. novely tohoto zákona.

Mám totiž dojem, že ta diskuze probíhá a není komplexní, protože ona se spíš zaměřuje na to, co potřebují jednotlivé městské policie, ale už nepamatuje na ten systém a vůbec se nevrací ke genezi toho, jak bylo vytvářeno bezpečnostní prostředí v ČR. Podotýkám a zdůrazňuji to, že v současné době je obrovský rozdíl mezi jednotlivými městskými a obecními policiemi. A zároveň, že i v tom bezpečnostním prostředí, které zajišťuje bezpečnost v ČR, tak v některých případech se ani nemůžeme divit tomu, že jako... že se nějakým způsobem přibližují ty kompetence městské policie ke státní. Já řeknu jeden jediný příklad, vůbec si neumím představit zajištění bezpečnosti v hlavním městě Praze, kdy 3,5 tisíce strážníků zajišťuje bezpečnost v ulicích hlavního města ve spolupráci se 6,5 tisíci státními policisty. Byl jsem ředitelem pražské policie, vím, o čem mluvím. Prostě nebylo by to možné a muselo by se to řešit samozřejmě tím, že by Policie ČR měla o ty 3,5 tisíce policistů více. Ale já se ptám, je tohle to správné koncepční řešení? Opravdu má v tuto chvíli zajišťovat bezpečnost, například v ulicích hlavního města Prahy, městská policie v takovém rozsahu, v jakém ho zabezpečuje? A já neříkám, že ne, ale neříkám ani ano, protože jsem přesvědčený o tom, že se nikdo nevěnuje tomu základnímu. To znamená koncepci toho, jak má být nastaveno bezpečnostní prostředí v ČR, kde je role státu, kdo bude zajišťovat ty pravomoci a kompetence, které vyplývají ze zajištění bezpečnosti, jež přísluší státu, a zároveň kde je ta subsidiární pomoc nebo spolupráce těch ostatních subjektů, kteří se spolupodílí na zajištění bezpečnosti, v případě městských a obecních policií v rámci záležitosti věci veřejného pořádku, místních záležitostí veřejného pořádku. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že v průběhu těch necelých třech desítek let 20. novela vlastně neřeší systémově to, jakým způsobem mají být uspořádané jednotlivé subjekty, které budou zajišťovat bezpečnost v ČR. Ta odborná diskuze, která probíhá, mimochodem po tom dlouhodobě volá, dlouhodobě volá po nastavení pravidel spolupráce mezi jednotlivými složkami v rámci tohohle celého bezpečnostního prostředí.

Já teďka nevím? Tak já se vrátím k té své úvaze, která se zaměřuje na ten koncepční pohled. A jsem přesvědčen o tom, že v tuhle tu chvíli opravdu dochází díky těmto nesystémovým legislativním změnám, díky tomu množství novel, vlastně k určitému propojování jednotlivých kompetencí mezi městskými policiemi a státní policií, že částečně v některých případech dochází k tomu, že se obecní policie vzdaluje od těch místních záležitostí veřejného pořádku. A já bych si moc přál, aby pokud tohle to má být strategie, tak abychom se opravdu o ní odborně bavili a aby tady vláda přijala koncepci, která tento stav bude upřesňovat a bude říkat jakou roli očekáváme od činností a fungování obecních a městských policií a jak subsidiárně bude zapadat do toho celého bezpečnostního komplexu. A v souvislosti s touto novelou jsem si dovolil připravit usnesení Senátu, které bych byl velmi rád, aby případně bylo schváleno, kterým bychom vyzývali vládu k tomuhle koncepčnímu přístupu, abychom se nesetkávali s dalšími změnami právě prostřednictvím takovýchhle dílčích novel, ale abychom si opravdu odpověděli na tu otázku, kam kráčíš, městská policie? Co od tebe očekáváme? Jsou to věci veřejného pořádku, těch místních záležitostí, anebo máme představu, že subsidiárně daleko více tu městskou policii posuneme ke spolupráci se státní policií? Já si osobně myslím, že nás to čeká, že v nějaké podobě ty městské policie subsidiárně budou zabezpečovat bezpečnost v ČR. Mimochodem ono to živelně v praxi probíhá, protože si vzpomeňte třeba například na činnost integrovaného záchranného systému. V integrovaném záchranném systému nemáte podobné složky definované, že jsou součástí třeba například integrovaného záchranného systému a běžně, nejenom při povodních, ale i při jiných mimořádných událostech, spolupracují. Jsou na to prostě smlouvy mezi Policií ČR, městskými policiemi a podobně. A to je jenom jeden střípek, těch věcí je daleko více. Proto si myslím, že je nezbytné nejenom o tom odborně diskutovat na těch dosavadních úrovních, především MV, zástupci městských policí a případně zákonodárci, kteří se tomu věnují, ale že to je opravdu role vlády. Vlády, která by měla připravit tuto koncepční strategii, na základě které bychom asi velmi jednodušeji posuzovali jednotlivé rozšiřování oprávnění, protože bychom věděli, jakou roli té městské policii vlastně chceme dát. Takže jestli dovolíte, v souladu s tím, co jsem tady naznačil, bych chtěl načíst usnesení Senátu, které bych byl rád, aby bylo projednáno a případně schváleno. A jestli se nepletu, tak bych to měl načíst teďka v obecné rozpravě, tudíž prosím si dovolím přečíst návrh usnesení Senátu, přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 553/1991 Sb., o obecních policiích, ve znění pozdějších předpisů. Senátní tisk č. 223.

Senát konstatuje, že

I.

a) předmětný návrh novely zákona o obecní policii je pokračováním řady nesystémových legislativních změn v postavení obecné policie, které ji vzdalují od místních záležitostí veřejného pořádku v rámci samostatné působnosti obce a zavlékají tento orgán obce do zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti v působnosti státu,

b) posilování pravomoci obecní policie může být jistou měrou důsledkem potřeby kompenzovat oslabenou přítomnost státní policie v obcích, což však nesmí být důvod deformace principů ústavního uspořádání funkcí státu a územní samosprávy.

II. vyzývá vládu, aby připravila závaznou koncepci zabezpečení veřejného pořádku v obcích, která by zamezila dalším nesystémovým změnám ve směřování obecní policie a obnovila odpovídající naplňování funkce veřejného pořádku a bezpečnosti příslušející státu.

Na závěr si dovolím ještě jednou zkonstatovat, já rozumím předložené novele, i té snaze upřesnit některá ustanovení, ale nesmírně mě moc mrzí, že se vlastně potkáváme už podvacáté, kdy to děláme tímto způsobem, kdy opakovaně vláda k tomu byla vyzývaná, dlouhodobě k tomu byla vyzývaná a nikdo se neujal té odpovědnosti připravit podobnou strategii. Bez strategie zajištění bezpečnosti v České republice, která bude říkat jasné role jednotlivých subjektů, které budou bezpečnost zajišťovat, si myslím, že budeme pokračovat jenom v tom nesystémovém příspěvku, kdy děláme jednu novelu za druhou. A mimochodem nejenom ve vztahu k obecním policiím. Děkuji.

