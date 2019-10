Senátor Červíček: Neříká se, za kým náklady půjdou

Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat ministerstvu dopravy za to, že se rozhýbalo v tématu jednotné dopravní jízdenky. Nicméně podle mých informací z posledních jednání jsem přesvědčen, že tady existují ještě dva problémy, na které jsem nedostal odpověď a ani tento zákon s tím nijakým způsobem nepracuje v důvodových zprávách. Jedna věc se týká samotné technické implementace nejen systému, který bude zřizovat ministerstvo dopravy v souvislosti s jednotnou dopravní jízdenkou, ale především v návaznosti na systémy jednotlivých krajů, které musí být připojeny do tohoto systému. Já jsem informován o tom, že má docházet k nějakému plánování zkušebního provozu v některých krajích a na to, že účinnost je plánována na prosinec roku 2020, tak jsem zvědav, jestli předpokládané, co je v zákoně, bude nakonec naplněno.

A v souvislosti s tímto se hovoří v zákoně o povinnosti platit dopravcům náklady, které budou spojené s touto technickou implementací. A nehovoří se, za kým náklady půjdou. Za zřizovatelem? Ministerstvem dopravy? Nebo se budou dopravci obracet na jednotlivé kraje, které jsou objednavateli veřejné služby v rámci například železniční dopravy v jednotlivých krajích?

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



Tak to jsou mé dvě poznámky a poprosím o nějakou stručnou reakci. A možná ke svým předřečníkům souvislosti s povinností správy železnic v souvislosti s kácením různých porostů apod. Já s tím souhlasím, nejsem si úplně jistý, jestli jste nás ujistil v tom, že nebudou káceny zbytečně jednotlivé stromy, které jsou různě vzrostlé apod. Ale já mám trochu ještě jiný, obrácený problém, který čtu z toho ustanovení. Povinnost se mění na právo. A z praxe moc dobře vím, že povinnost už v současné době není 100% naplňovaná a že dochází k různým problémům, které souvisí s provozem na železnici a že si to velmi často správa usnadňuje tím, že vydává tzv. foukací rozkazy apod., protože není v dostatečné míře schopna zajistit průjezdnost na jednotlivých úsecích drah. Ale to je jen má poznámka, na kterou žádnou odpověď neočekávám. Děkuji.

