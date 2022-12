Senátor Červíček: Zřídíme úřad, a tím vyřešíme problém? Já tomu nevěřím

reklama

Vážený pane předsedající, pane vicepremiére, kolegyně, kolegové,

já sdílím některé obavy spoluřečníků. A nejenom kvůli tomu principu, že místo toho, abychom rušili zbytečné úřady, tak vytváříme nové. Já jsem člověk, který sloužil tomuhle státu 26 let. A dovolím si tvrdit, že znám nějaké mechanismy nebo tuším, jakým způsobem reaguje ten státní aparát na změny, které jsou nesystémové, anebo které minimálně nevychází z toho, co dosud máme za nějakou zkušenost. Já bytostně tvrdím nebo jsem o tom bytostně přesvědčen, že digitalizace má být plně v kompetenci ministerstva. V přímé odpovědnosti ministra nebo vlády. To je výkonná moc, lídrovská role, která udává tomu státnímu aparátu, co si ten stát představuje nejenom v oblasti digitalizace.

My máme na Ministru vnitra odbor hlavního architekta pro digitalizaci. Vytváříme tady nějaké činnosti, které ne vždy jsou povedené, v mnoha ohledech se třeba někdy něco neudělalo, jak mělo, přiznejme si – velmi často z důvodů finančních, protože se do toho ze strany státu nedalo tolik prostředků, aby se nejenom udržovaly stávajících informační systémy, ale aby se dělala nadstavba, která by mimochodem třeba buďto zlepšila to prostředí, anebo by navazovala na ty zásadní, které jsou tady funkční pro celou Českou republiku. A my dneska vlastně ten existující odbor, to, co jsme tady říkali, že je vlastně systémová věc, a já tvrdím, že díky tomu, že spadá přímo do kompetence toho Ministerstva vnitra nebo toho ministra, který vlastně na té vládě může prosazovat ty věci, tak my těch 185 zaměstnanců, ten celý ten systém, který tady byl vytvořen, sebereme a vytvoříme o úroveň níž úřad, o kterém budeme říkat, že opravdu on je ten specializovaný a že bude pomáhat, kontrolovat, koordinovat apod.

Jaký je rozdíl v kompetenci a té schopnosti toho úřadu dělat něco jiného, než by eventuálně to měli dělat lidi v tom systému na tom ministerstvu? Já se nepřu o tom, jestli to má být Ministerstvo vnitra nebo jiné ministerstvo, ale furt si myslím, že tam je ta role toho státu. A on se jí nemá zříkat tím, že to posune na úřad. Už vidím, jak v státě nějaký ředitel úřadu bude poslouchat toho ředitele úřadu. Jasně, na papíře ano. Pokývají si při prvních jednáních, že to tak bude. Ale pokud tam nebude nad tím ta hlava, někdo ten, kdo nese tu odpovědnost a je součástí té výkonné moci, tak to prostě bude fungovat tak, jak to funguje teď.

Místo toho, abychom se zaměřili na to, co v tom systému máme změnit, jak máme donutit ty lidi k odpovědnosti, jak máme eventuálně, případně posílit tu stávajících strukturu nebo jak máme konečně dát peníze do všech těch, promiňte ten výraz, upgradů nebo vytvoření té nadstavby? Mimochodem to není vaše chyba, pane premiére, prosím. To jenom to chci říct, že to nemyslím tak kriticky, jak to může vyznívat. Tak místo toho se vlastně snažíme vytvořit si sami pro sebe dojem, že zřídíme úřad, a tím vyřešíme ten problém. Já tomu nevěřím.

A proto nebudu hlasovat pro tento návrh.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS

senátor



