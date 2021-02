Senátor Chalupský: Slevit na své svobodě by se měli nemocní, ne plošně devastovat život všem

reklama

Ve čtvrtek neprodloužen nouzový stav. V pátek jsem byl na domluvené schůzce s panem hejtmanem Vysočiny Schrekem. Po cestě jsme ji posunuli a pak zkrátili na rychlou kávu a ujištění, že si vzájemně pomůžeme, s čím bude potřeba.

Jedna ad hoc telekonference střídala druhou. Hejtmani mezi sebou, spolu, s premiérem, se starosty, media atd. Bylo řečeno mnohé, pro i proti, každopádně vývoj po roce spěje k přirozenému běhu, k otevírání běžného života. Ze všech validních i nevalidních informaci jsem si pro sebe udělal závěr, že s virem je to jako s větrem a deštěm – nelze mu poručit, musíme ho co nejvíc poznat a naučit se s nim žít a tím ho přemoci. Neobětovat mu velký kus svého života a svobody, nechodit ven a žít, jen když neprší. (Tedy pokud to není „Ebola“, ale to nám musí říci!).

Centrální řízeni toho zatím moc neukázalo. První vlnu zvládli sami občané a švadlenky, vláda problém pak začala utápět v našich penězích na úkor naší budoucnosti, měla hlavně ochránit ty nejohroženější – nemocnice a domovy seniorů. Tam byl nakonec výskyt největší i přes to, že někteří, např. 85+ viděli své blízké jen půl hodiny za rok a jen jednoho z rodiny. Takhle já bych odcházet nechtěl a také už bych asi ztrácel vůli.

Fabriky a některé provozy zavřít nelze, to by byl naprostý kolaps, tam to zvládají i s nemocnými. Instituce funguji i na třetinu stavu. Co chci říci…

Pereme se dal. Kdybych se mohl rozhodnout, na tu pomyslnou loďku bych si raději sedl s hejtmany a starosty, než s vládou a premiérem. Oni jsou první linii blíž a lépe vědí, jak spolu všichni spolupracovat. Nenařizovat, ale žádat a vzájemně si vycházet vstříc podle nějakého proveditelného funkčního plánu na minimalizaci újmy a maximalizaci užitku ze života.

Podle mě, na základě toho, co dosud víme:

1. Úvodní plošná komunikace plánu a apel, co je chtěné chování a co nechtěné, protože neúměrně zvyšuje riziko + co lze očekávat, když to společně dodržíme.

2. Vysvětlit, co je největší riziko a jak se mu vyhnout, jak vir oslabit a porazit, v čem spočívá účinný boj. Tedy asi:

A) Dodržování Respirátory/Roušky při kontaktu (jinak volně dýchat, sportovat a držet si kondici), Rozestupy vice než 2m, Ruce mít při každé příležitosti a kontaktu desinfikované (mohou pomoci desinfekční brány u vstupu s šetrnou mlhovinou pro kompletní očistu od hlavy k pate), používat Rozum, mít na paměti, co dělá viru dobře a to mu nedopřát.

B) Postupně se začít vracet do normálu, otevřít provozovny, aby se lidé mohli postarat o své živobytí sami a nečekat, zda jim někdo něco milostivě dá s obavami, že si to i s likvidačním nášupem za rok vezme zpět. Otevřít za dodržení přísných hygienických opatření před vstupem i uvnitř. Včetně třeba změření teploty. Zajistit základní plošnou obslužnost obyvatel bez koncentrace lidi.

C) Starostové s krizovými štáby a s hygienou obejít si své provozovny a konzultačně pomoci prevenci doladit.

D) Hejtmani a starostové přispět na úhradu zavedených hygienických opatření (jediná forma finanční pomoci, obejit, sepsat, dodat – desinfekce, respirátory, UV zařivky atp.)

E) Hejtmani a starostové spolu s řediteli zajistit udržovaní adekvátních lůžkových kapacit s personálem pro těžké průběhy nemoci. (Odborník musí dělat odbornou činnost, do ostatních by bylo možné zahrnout proškoleného člena rodiny, aby pomohl)

F) Nabídnout dobrovolné očkování, pokud je bezpečné, jako formu účinné prevence a lepšího zvládnutí boje s nákazou. A umožnit rychle proočkování.

G) Otevřít školy ve formě kombinované výuky pro menší počet žáků s většími rozestupy. Zredukovat předměty (Matematika, Čeština, Jazyky, Fyzika, Chemie, Biologie, Počítače atp.). První, druhaá třída dle současného stavu, ostatní půlka ve třídě, druha online sleduje výuku přes kameru na PC. Druhy týden opačně. Jídelny vařit pro všechny, distanční si vyzvednou oběd v ešusu, aby se nepotkali a taky se prošli, ti ve škole jídlo na místě. Větrat a průběžně desinfikovat.

3. Vláda skrze pojišťovny hradit plné ošetřování či nemocenskou, pokud někdo z rodiny bude nemocen a diagnostikován Covid-19, aby se mohla rodina adekvátně postarat jak o nemocného, tak např. ostatní děti a karantenní opatření bez toho, aby upadla do dluhu bez příjmu.

4. Vláda monitorovat, měřit a zveřejňovat pravdivé a nezkreslené údaje o průběhu nemoci, počtu nemocných, lůžkových kapacitách a možnosti jejich sdílení a optimalizace. Po krajích a okresech.

5. Vláda poskytnou rychle a efektivně pomoc, o kterou si hejtmané a starostové řeknou na základě znalostí situace v terénu.

Tedy řešit problém tam, kde je, těmi, co ho nejlépe znají, s těmi, kterým na zvládnutí nejvíce záleží a tak, aby to nebylo za každou cenu kanonem na komára. Tim to nechci zlehčovat, jen naznačit, že současný zdravotnický problém může vystřídat obrovský ekonomicky daleko hůře řešitelný problém.

Slevit na své svobodě a omezit by se měli aktuálně nemocní, ne plošně devastovat život všem zdravým.

Edit: Zapomněl jsem na rychlý nákup léků proti Covidu, jakmile bude. Za peníze v Praze dům, se říká, ale tady rychlým nákupem dobře investujeme do ozdraveni ekonomiky. Dnes např. v Dubaji si můžete bez rezervace koupit aplikaci všech existujících vakcín. Vědí, že se to vrátí. Nakoupili a mají.

Ing. Jaroslav Chalupský BPP

senátor



