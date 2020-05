Senátor Čunek: Lidé se vždy chovají tak, jak je to pro ně výhodnější

reklama

Dobrý den vám všem, já mám dotaz na paní ministryni, který se týká výše, těch 80 %, jestli tomu dobře rozumím, se počítá z průměru minulého roku. Tak tam, kde lidé, a většinou se tak stalo, měli zvýšení mezd v tomto roce, tak těch 80 %, protože se vyplácí 7 dní v týdnu, tak může u někoho překročit a u někoho nepřekročí mzdu, kterou by dostali za měsíc.

Já v tomto mimořádném opatření samozřejmě ten návrh podporuji, jenom upozorňuji na to, nebo spíš apeluji, aby vždycky lidé, kteří chodí do práce, tak aby měli mzdu, která bude vyšší, než jakékoliv jiné náhrady, které dostávají. Já samozřejmě souhlasím s tím, aby slevy na dani a přídavky různé na děti atd., aby rodiny s dětmi byly preferovány, ale co se týká pracovního procesu, tak to není úplně ideální, protože samozřejmě lidé se vždy chovají tak, jak je to pro ně výhodnější, takže teď, když úředníci a samozřejmě je to jistě podle zákona, protože lidé ve státní správě a veřejné správě při tomto stavu dostávají, byť jsou doma, tak dostávají 100 %, tak pak samozřejmě si vybrali to, že nešli na ošetřování rodiny a zůstali na 100 %, protože pak by měli o 40 % méně, což je pochopitelné. To znamená, že spíš do budoucna upozorňuji na to, aby, je to tedy proto pro kolegy, že je to, ten příspěvek se pobírá 7 dní v týdnu. To znamená za celý měsíc. Takže vynásobíte-li to, tak u některých lidí je ošetřování člena rodiny, může být, mají příjem vyšší, než kdyby chodili do práce. A to si myslím, že asi není správné. Ale pokud se mýlím, tak to paní ministryně určitě zodpoví. Já jsem to kontroloval ve mzdové účtárně a potvrdili mi, že sice to není moc, ale že skutečně ty vyšší příjmy mít mohou.

