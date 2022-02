Senátor Čunek: Musíme být obezřetní, abychom tyto věci dělali transparentně

reklama

Pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové,

omezím se na jedinou věc, a to je dotaz směrem na pana ministra, který tkví v tom, že mnoho věcí, které, a především emocí a vášní, které tento zákon vyvolává u lidí, je pochopitelně nedůvěra k tomu, když si o řádek níž, asi ne dnes, ale většinou, čtou o tom, jak rostou dolaroví miliardáři z těch, kdo vlastní výrobny vakcín, výrobny roušek atd. To znamená těch, kteří de facto mají zájem na tom a vydělávají na tom, že tady nějaký pandemický stav je nebo vůbec ten virus existuje. Myslím si, že to pochopit, je to naprosto pochopitelné. Nemyslím jenom z toho důvodu nějaké závisti, ale z důvodu toho, že musí být společnost a musíme být obezřetní, abychom tyto věci dělali transparentně, informovali o tom občany, proč a co se udělalo a nakoupilo a za kolik atd.

A přes to všechno vím, že to je těžké. Mnozí lidé to nevezmou, ani nepochopí. Ale ve veřejnosti běhala informace o tom, že existuje nějaká smlouva s jedním s dodavatelů vakcín, Pfizerem, mimo jiné to byla vakcína, kterou jsem se z důvodu cestování nechal očkovat také já. Já předtím mezi ty šťastné občany, kteří covid chytili třikrát a ani jednou o tom nevěděli a dozvěděl jsem se to vždycky až potom z testu. Naposledy před 3 týdny, když jsem chtěl jet do zahraničí a potřeboval PCR test, tak jsem byl právě chycen na konci prodělané choroby, ale vůbec jsem o tom nevěděl.

Nicméně asi každý nemá to štěstí, takže já to naprosto chápu. Ale přeci jenom bych rád, aby pan ministr ještě tuto oblast nedůvěry také pojmenoval s tím, že vlastně ta poslední zpráva, já jsem se snažil to nějak zachytit, možná špatně, z ministerstva byla, že vlastně ta smlouva není celá odtajněná, že budeme mít nějakou povinnost odebírat tyto vakcíny. Jde samozřejmě o to, jestli je to pravda, nebo není. A nechám na panu ministrovi, ať, pokud o tom má nějakou povědomost, jako že věřím, že má, tak aby nás o tom spravil. Takže to je jediný dotaz. Já mu děkuji. Vše ostatní si myslím, že tady bylo asi řečeno.

