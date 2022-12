Senátor Čunek: Není pravdou, že všichni podnikatelé jásají, že EET bude zrušeno

reklama

Dobrý den vám všem, vážený pane předsedo, pane ministře, milé kolegyně, kolegové.

Zásadně nesouhlasím se zrušením EET a především s tím odůvodněním, že všichni či drtivá většina občanů jsou dobrovolně připraveni platit daně, dobrovolně připraveni platit všechno, co platit mají.

Vycházím z čistého a prostého vidění světa, když jedete a máte místo bez placení, o 20 metrů blíže k vašemu cíli máte zaplatit 5 korun, což dnes jsou dva rohlíky, nebo jeden lepší, tak úplně normální chování, postavte se na chodník, je, že každý zastaví tam, kde neplatí. Je na tom něco špatného? Není. Není pravdou, že všichni podnikatelé jásají nad tím, že EET bude zrušeno, protože především podnikatelé, kteří EET, to vnitřní EET musí mít ve svých firmách, jsou to velké hotely, mají to již dávno, mají to proto, aby se jim neztrácely věci, aby se správně účtovalo.

Nevím, jestli zrovna v hotelích a v restauracích se shromáždili všichni, ta hrstka nepoctivých občanů ČR, já si to nemyslím. Ale všichni ví, že když hospodský, restauratér není na place, není přítomen, jeho tržba je jiná, než když tam je. Proto si ty velké řetězce zaváděly to vnitřní EET. Pak musely také dodržovat, protože se stalo, těch případů znám několik, že zaměstnanci při jakémkoli konfliktu se zaměstnavatelem vytáhli to vnitřní EET a napsali na finanční úřad, že ten výsledek je jiný. To znamená, že většina těchto lidí říká: Proč ten, co prodává vedle, prodává za jiné ceny, nebo poskytuje jinou službu, tak proč by EET neměl mít?

Zároveň si myslím, že si na to drtivá většina těch, kteří EET už mít museli, nakonec zvykla. Vypadalo to jako strašná hrůza, stejně tak jako to vypadalo s psaním elektronických receptů. Když jsme tady o tom mluvili, vypadalo to, že zdravotnictví padne. Dnes je to samozřejmá věc. Nakonec se pak v covidu ukázalo, jak je to úžasné, že lidé nemusí pro recepty nikam chodit.

Z důvodu spravedlnosti jedněch vůči druhým a z důvodu toho, že jsem přesvědčen, že stát je tady pro to, aby jasně stanovoval pravidla, aby nezvýhodňoval jedny podnikatele proti druhým podnikatelům, jsem pro to, aby tato evidence byla.

Nakonec máme, možná by šlo přistoupit k tomu, že by byl jiný způsob. Když se podíváte do okolních států, Itálie, kde to už začalo dříve, když se podíváte na to, že bez účtenky vás nenechají odejít, je vidět, že i oni, ačkoli ta situace tam byla poměrně italsky zajímavá, před mnoha lety, i oni si na určitou kontrolu zvykli. Všichni víme, že máme auditory, kteří jsou tady proto, a daňové poradce, kteří jsou tady proto, aby dokázali optimálně, neboli optimalizovali vaše daně. Ti, kterým se to vyplatí, si tyto lidi berou k tomu, aby zákonným způsobem zajistili své podnikání tak, aby státu odváděli to, co odvádět musí, a neodváděli to, co odvádět nemusí.

Jinými slovy tím, to je závěr, chci říct, že lidské a normální je, že když nemusím, neplatím. Stát by ale měl zajistit to, aby mezi lidmi byla spravedlnost a rovnost v tomto smyslu v daňovém systému, abychom všichni platili všechno, co platit máme. Jsem přesvědčen, že tento krok je krok špatným směrem, stejně jako jsem byl přesvědčen, byl jsem proti tomu, že zrušení superhrubé mzdy, zvláště v době, kdy po tom nikdo z nás nevolal, myslím z těch, kterým zrušení superhrubé mzdy přineslo zvýšení našich příjmů, ne těch, kterým to nepřineslo skoro nic, protože jejich příjmy jsou tak malé, jsem přesvědčen, že to jsou kroky, které v dobách, kdy se zadlužujeme více a více, snižovat příjmy státu je špatně.

Děkuji vám za pozornost.

