Senátor Dienstbier: Nepodporovat nikoho, kdo se vyhýbá přispívání do státního rozpočtu

reklama

Já děkuji za slovo. Také bych se chtěl přihlásit k myšlence, že by ČR neměla ze státního rozpočtu podporovat společnosti, které vytvářejí struktury na daňovou optimalizaci tak, aby se vyhýbaly zdanění zde v ČR. Já se spíše kloním k podpoře pozměňovacího návrhu, protože to je aspoň nějaké minimum, byť mám také pochybnosti, jestli návrh může být účinný. Ale to se podle mě týká i usnesení, které předložila v PS paní poslankyně Kovářová, které bylo schváleno jako jedno ze dvou usnesení, protože i tak, jak jsou tam země definovány, pochybuji, že tam bude možné zařadit například Nizozemsku, Lucembursko nebo například Kypr, přes které se optimalizační struktury také vytvářejí. Nicméně obecně bych tady také chtěl slyšet ujištění od paní ministryně, že bez ohledu na to, co se tady dnes v tomto směru schválí, jestli vláda bude hledat tu cestu, jak doopravdy nepodporovat ze státního rozpočtu někoho, kdo se vyhýbá přispívání do státního rozpočtu.

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ještě k pozměňovacímu návrhu, proč si myslím, že nemůže být účinný, protože on mluví o podpoře společností, které mají sídlo v těch daňových rájích. Ale tady zpravidla těmi žadateli budou nějaké společnosti ze skupiny, která vytváří šedou strukturu, které budou mít často sídlo v ČR, ale nějaká mateřská společnost pak bude v Nizozemsku, na Kypru nebo na Seychelách, to už je z tohoto hlediska vcelku nerozhodné. Takže si nemyslím, že má návrh nějaký příliš velký dosah, přesto ho zřejmě podpořím, ale především bych chtěl doopravdy slyšet ujištění, že vláda o něco takového bude usilovat. A byť si nemyslím nic moc dobrého o podnikání a vůbec o akvizicích skupiny Agrofert ovládané panem premiérem, tak jestli se dá říct něco k dobru panu premiéru Babišovi, tak je to, že on takovouto strukturu nevytvářel a že holdingovou společnost má tady v ČR, takže by mu to možná a potažmo i vládě mohlo být také blízké.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Navrhujeme prodloužení doby skladování jednotkového balení cigaret o jeden měsíc Senátor Rabas: Česká republika žádné datum odklonu od uhlí zatím nestanovila Senátor Nytra: Částka 7,5 miliardy eur nebude zdaleka postačovat Ministryně Dostálová: Fond pro spravedlivou transformaci by napomohl financovat restrukturalizaci v regionech zatížených těžbou uhlí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.