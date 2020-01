Senátor Doubrava: Americký terorismus v praxi

Terorizmus jak z učebnice opsaný! Různí čeští tajtrlíci pokyvují hlavami, že to bylo chutné. Jakýsi Martin Komárek napsal jakýsi komentář a v něm zašveholil, že „Sulejmání byl vychytralý hrdlořez“. Ale již nepíše ve své chytrosti kolik hrdořezů je v americké armádě. „Když dal Napoleon zabít vévodu d´Enghiena za zradu, kdosi prohlásil: "Bylo to horší než zločin, byla to chyba." Obávám se, že stejné chyby se dopustil Trump, když nechal zabít íránského generála Sulejmáního,“ myslí si bezpečnostní expert Andor Šandor. Má pravdu, protože kabaretní vražda nikomu neposlouží. Pouze dokazuje, že nejen bin Ladin, ale také Trump patří do panteonu debilů, kteří by měli stát v Haagu před mezinárodním soudem. Politicky korektní blbost vylétla také z úst Pavla Novotného, který je vydáván za odborníka na Blízký východ. V TV Prima 3.1. zašveholil doslova: „Ten krok byl v zásadě na místě a zvláště na Blízkém východě je třeba odplácet, protože se slabost neodpouští.“ To znamená, že přirovnal USA k primitivům jako Islámský stát či bin Ladin. Přitom to myslel jako velkou oslavu americké geniality, že žuchli raketu na auto jednoho íránského generála. Zcela geniální postřeh, nemyslíte? Tím Novotný postavil všeroveň. Všichni jsou stejní grázlové. Vítejte tedy, slovy pana Novotného, vážený Trumpe v klubu s velikány jak je bin Lchny na adin. Nejstupidnější reakci jsem četl na forum.cz, kde jakési ťululum napsalo: „…Byl to totiž Kásim Sulejmání, kdo provokoval vychloubačnými a agresivními výroky americké generály. Posílal jim i esemesky, aby si uvědomili, že je to on, kdo řídí Blízký východ. A snažil se tyto výroky podpořit konkrétními teroristickými akcemi….“

To je obhajoba amerického vraždění? Copak nejsou američtí generálové totéž jako Sulejmáni s tiskovými konferencemi? Na straně proíránských skupin střelba a bomby, na straně Američanů vypouštění raket kdekoliv v Africe a v Asii, kde si usmyslí, a kde vědí, že jim nikdo nepůjde tvrdě po krku. Když mohou Američané likvidovat lidi raketami, proč by nemohli Íránci likvidovat lidi bombami a dávkami z kulometu? Copak je mezi tím rozdíl? Američané jsou zastánci vojenského kultu násilí. Tak proč odsuzovat íránského generála, že dumal nad tím, jak Amíkům a spojencům Američanů nakopat zadek svým způsobem? Vždyť jsou ve stejném klubu rváčů! Vždyť myšlení íránských generálů je podobné americkému, jako je americké myšlení podobné íránskému – kdo se nám nelíbí, toho kuchneme. Škoda, že potomek německých přistěhovalců Donald Trump se nechal stáhnout do podobné bažiny jako blbci, kteří vládli v Bílém domě před ním, a kteří by v tom Haagu měli stát s ním! Přes všechny jeho podivnosti měl Trump v sobě jistou divokou racionalitu. Tu teď ztratil. Útokem na íránského generála se stal všedním bezradným prezidentským ňoumou. Mám soukromou hypotézu, že byl doslova uštván svými protivníky, ale i svými podporovateli, aby udělal něco, co je podle televizní reklamy tzv. cool. Kdyby nebyl štván demokraty jako raněné divoké prase lesem, asi by nápad poslat dron na íránského generála označil za pěknou blbost. V jeho současné situaci to přehodnotil za mediálně výhodné gesto.

Na Prvnizpravy.cz jsem četl trefný postřeh, že „Trumpa milují severoameričtí naftoví šmoulové, kteří těží ze zvyšování cen ropy. Protože těžba ropy v severní Americe je spojena s vyššími náklady. Proto zdražení ropy po útoku na íránského generála je pro americké těžaře příjemné….“ Následovalo racionální zhodnocení situace, že smrtí generála Američané Íránu neublížili: „…byl jenom vytvářen Sulejmáního kult bezmála geniálního stratéga. Skutečně důležití důstojníci a generálové jsou neviditelní. Američané nacpali raketu do íránského politicko – vojenského vyslance a symbolu, takže jde především o propagandistickou akci. Nic zvláštního se tedy nestalo, byť jistě měl generál své velitelské kvality.“

Írán udělal z generála modelku, a íránskou Matku Terezu s láskyplným raketometem, a zároveň politika v uniformě s Alláhovou svatozáří u zadku. Jezdil a létal po Blízkém východě, zatím co jiní generálové analyzovali a plánovali. Takže jeho smrt z praktického vojenského hlediska pro Írán nepředstavovala ztrátu. A to ponechávám stranou fakt, že společně s generálem Sulejmáním zavraždili dalších snad pět lidí, mezi nimi generála iráckého, tedy svého spojence.

Jaroslav Doubrava

Převzato z profilu

Jaroslav Doubrava S.cz



