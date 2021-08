Senátor Doubrava: Nikdy jsem neslyšel, že peníze nebudou na dávky pro lidi, kteří nikdy nepracovali

reklama

Vážený pane předkladateli, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

já bych začal s tím, že nesouhlasím s kolegou Klementem, který řekl, že návrh zákona neřeší příčiny. Já si myslím, že příčinou je především nechuť této komunity vzdělávat sebe a nutit i ke vzdělání své děti. Dám vám příklad. Manželka kdysi dělávala na škole, kde v pololetí měl kluk zameškaných 300 hodin. Paní učitelka mu říká: "Z čeho budeš žít, když nebudeš umět číst a počítat?" A on jí okamžitě řekl: "Ze sociálních dávek." Ten kluk byl v 5. třídě, prosím vás. "Protože tak žije i můj tatínek a já nevidím důvod. On by se na mě i zlobil, kdybych dělal jinak."

Já jsem chtěl říci to, že po vystoupení kolegy Čunka, za jehož vystoupení mu náramně děkuji, myslím, že už bychom ani nemuseli vystupovat, protože ten tu problematiku shrnul naprosto dokonale. Nicméně jsem si nechal vytáhnout některé údaje a pro zajímavost vám je přečtu, uvedu.

Top 25 uchazečů o zaměstnání dle délky evidence v okrese Ústí nad Labem k 10. 8. 2021. Nejdéle byla v evidenci žena, které bylo 37 let, i když se ucházela o zaměstnání. Nyní je jí 65 let, takže za 29 let si nenašla zaměstnání. Nemyslím si, že ho hledala.

Všech top 25 lidí má základní praktickou školu nebo je bez vzdělání. Poslední z této top 25 byl v evidenci 23 let. Kdybych pokračoval, tak třeba kolem 10 let by byl ten seznam už hodně dlouhý.

Pak jsem si nechal udělat přehled čísel za rok 2020. Jen v okrese Ústí nad Labem, tj. 130 000 obyvatel řádově, bylo celkem na nepojistných sociálních systémech bez důchodů vyplacena z peněz daňových poplatníků částka 1 096 810 Kč. Hmotná nouze, tedy živobytí, na bydlení a údajně pro chudé nebo v hmotné nouzi na živobytí a bydlení pro údajně chudé bylo vyplaceno 131 059 723 Kč.

Mně do nebes volající přijde, že matka v 16 letech porodí dítě, nikdy nepracovala, dostávat bude po dobu 30 měsíců 10 000 Kč rodičovský příspěvek, za 30 měsíců ze systému tak dostane 300 000 Kč. V 31. měsíci porodí další dítě a naskakuje na dalších 300 000 Kč. A tak to může jít hodně dlouho.

Prostě je to, jak říkával Jarda Kubera, budiž mu země lehkou, velmi výnosný a výrobní prostředek na zabezpečí sebe a své rodiny.

Takže body, o které nám především jde a co považuji za klíčové? Děti do škol a nebo "ne" dětské přídavky. To je totiž jediný způsob, jak přinutit tyto rodiny k tomu, aby děti skutečně do škol posílaly. Jak je vidět, tak vzdělání dětí je důležité pro budoucí práci, to se asi nemusíme přesvědčovat. Když budou děti bez vzdělání, zase to budou jen pobírači sociálních dávek, jak jsem uvedl na začátku zkušenost s tím mládencem z 5. třídy. Ať nad sebou mají bič, aby museli dbát na docházku dětí do školy. To se jim ráno nechce vstávat a na docházku dětí nedbají. Když piráti pořád hovoří o porušování Ústavy a Listiny, takže to nesmí nikdo z dávek srazit. Z platu to jde, ale z dávek ne? Zákony a povinnosti musí platit pro všechny. Srážky přestupků, když v noci dělají binec, vyhrožují, napadají lidi, jezdí načerno, vysmívají se nám všem hlupákům, kteří chodí do práce, stát nám bere daně, rozdává je lidem, kteří si z dávek udělali dojnou krávu. Cítím se fakt v této zemi diskriminovaný, mám rozsáhlé povinnosti, ale téměř žádné právo. Jo, mám právo pracovat, makat, nosit daně, nosit náhubky a být zticha. A to už je opravdu přespříliš.

Řeknu vám příklad zase z osobní zkušenosti. Když jsem v Ústí před magistrátem viděl tři velmi urostlé chlapy, měli zrovna obálku s modrým pruhem, vytáhli z toho papír a začali číst. A najednou se začali smát: "A zase jsme s nimi," já radši použiji slušnější výraz "vydupali, zase máme na nějaký čas pokoj."

Stále slyšíme o tom, že nejsou či nebudou peníze na důchody pro lidi, kteří celý život pracovali a vydělali si na něj. Co jsem ale nikdy neslyšel, je, že peníze nebudou na sociální dávky pro lidi, kteří nikdy nepracovali, a když, tak jen sporadicky. Vy, kteří nechcete návrh zákona podpořit a odmítáte ho, zřejmě jste z oblastí, kde tyto zkušenosti nemáte. Přijďte se podívat k nám do mého volebního obvodu, tj. Ústí nad Labem. A myslím, že rázem pochopíte, proč jsem připraven návrh tohoto zákona podpořit. A to přesto, že vím, že neřeší, jak už tady bylo řečeno, vše, co by bylo třeba. Ale řeší alespoň něco. Přijměte to tak, jak nám byl postoupen a jak navrhuje ÚPV.

O to vás prosím a děkuji.

