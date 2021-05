Senátor Doubrava: Vrbětická rapsodie aneb Kubice ležící a spící

reklama

A to jenom proto, že Babiš a Hamáček se zapletli do komediální špionážní pohádky, tak blbé, že přesahuje i rapsodie na téma Kubice ležící a spící. Proto jsem si k tomu dovolil pár drobných poznámek:

Jakýsi Jan Hamáček dočasně vicepremiér, ministr vnitra a šéf sociálně demokratických borců, si stěžuje na útoky opozice, novinářů i části spolustraníků. Trvá na tom, že akce Vrbětice byla „fenomenálním úspěchem“ vlády. A mobilizuje socdemáky slovy, že se socdem nedá a bude bojovat. Situaci přirovnal ke kauze Lithium a Kubiceho zprávě, což má socany poškodit před volbami…

Hamáčkovo ukazování na lithium a Kubiceho zprávu připomíná aféry krátce před volbami do Sněmovny. První vykvetla v říjnu 2017, druhá v květnu 2006. V případě zprávy tehdejšího bosse Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho padlo podezření z omezování činnosti elitního útvaru při vyšetřování závažných zločinů od socanů Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka. To se nakonec, jak víme, nepotvrdilo.

Sami si na sebe upletli bič

Nelze se divit, že Hamáček konstrukci o výměně Vrbětic za Sputniky hází do stejného pytle s aférou lithium či Kubiceho zprávou, které se shodně objevovaly před volbami. Ale při své ministerské blbosti sám vrbětickou kauzu podporuje žvástem, že akce Vrbětice byla „fenomenálním úspěchem“ vlády. Ani Babišovi nikdo neděkuje, za propagaci vrbětické pitomosti. Babiš to prý udělal jenom proto, aby předešel v “odhalení“ nějaké novináře…

Četl jsem také, že šéf poslaneckého klubu soc. dem. Jan Chvojka není podle svých slov příznivcem konspiračních teorií, ale společné znaky v kauzách Vrbětice, lithium a Kubiceho zprávy vidí. „Zatím nebylo předloženo nic, co by mě přesvědčilo o vážném ohrožení bezpečnostních zájmů ČR,“ řekl Právu. Ale rozumnější by bylo, kdyby místo kličkování mezi politickými hovínky rozumní socani řekli, že jediné rozumné je hodit vrbětickou kauzu do koše stejně jako předtím Kubicův zpěv a BIS s jejich udavači poslat ke všem čertům.

Ale protože je blbost nekonečná a nekvete jenom v opozici, ale také u socanů dalo by se tesat v chrámu Blbosti, co vyšlo někde v novinách: Podle předsedy pražské ČSSD Petra Pavlíka přirovnání kauzy Hamáčka ke Kubiceho zprávě z roku 2006 i ke kauze lithium z roku 2017 kulhá. V těchto předvolebních kauzách šlo o poškození socanů, která s nimi neměla nic společného, tvrdí Pavlík. „Rozdíl je v tom, že zde máme aktivní podíl sociálního demokrata,“ řekl. „Jako předseda soc. dem., místopředseda vlády a ministr vnitra byl Hamáček usvědčen ze lži. Cestu do Moskvy plánoval a nedaří se mu z toho vykroutit. Celá věc kolem toho je lhaní,“ dodal.

Ke dnu je táhne vlastní blbost

Anketa Je třeba v Česku víc zdanit nejbohatší? Ano 84% Ne 13% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5022 lidí

Jak se jednou zabřednete do špionážního pohádkového bahna, stáhne vás bahno dolů. Viz hysterie, že chtěl ututlat Vrbětice za milion vakcín Sputnik a pořádání jarmarku alias summitu Biden–Putin v Praze.

Prorocky v novinách zazpíval občan poslanec, někdejší místopředseda strany a starosta Náchoda Jan Birke: Hamáčkovu kauzu srovnává s kauzami Věry Jourové, Kubiceho zprávy nebo Lithium. „Je to pokaždé stejné. Slouží to k tomu zatlačit sociální demokracii a úplně ji vymazat z mapy. Bojovat se s tím v0 tuto chvíli dá horkotěžko. Mrzí mě to, je to něco, co je děsivé. Mělo by to být varování pro všechny ostatní. Dnes je to sociální demokracie a byl bych hrozně nerad, kdyby to byl do půl roku někdo jiný," uzavírá Jan Birke…“

Co k tomu dodat? Mám dojem, že nejen Kubice, ale i BISka a na ně napojené mediální housenky, v blbosti a hnusotě mohou soutěžit o Nobelovu cenu v literatuře. A Babiš s Hamáčkem jsou laureáty Ceny blbosti. Nechali se zmanipulovat do pseudokauzy vrbětických skladů. Místo, aby se od takové hovadiny distancovali, protože nejsou reálné důkazy, které by obstály v soudu, chytili se do pasti své blbosti, podobně jako Kubice se chytil do svých vlastních lží a jméno Kubice je synonymem slova lhář.

Co mě však zaráží je to, že oba mohli uvěřit tomu, že Ruská federace má tak mizerné agenty, že by vyhodili do povětří vrbětický sklad, téměř dva měsíce si kdesi dávali šlofíčka aby nabrali sil na vyhození druhého skladu v situaci, kdy celý prostou už byl konečně náramně střežen všemi možnými i nemožnými složkami. Tomu neuvěřil ani můj vnuk, který k dospělosti ještě nějaký ten rok má. Neměli by oba najít odvahu a to ho, kdo je k takové pitomosti dovedl pohnat k zodpovědnosti.

(převzato z Profilu)

