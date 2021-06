Senátor Drahoš: Navyšování učitelských platů je jen doháněním dluhů z minula

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem si tady dělal pár poznámek alespoň k té věcné části diskuze, která tady zaznívala.

Musím se přiznat, že - a nechám teď stranou komentář ke způsobu projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících, k tomu bych se vrátil kdyžtak úplně na závěr. Ale poslouchal jsem paní ministryni financí, paní vicepremiérku, a musím říci, že s jejími argumenty silně nesouhlasím.

To, že tato vláda zaplať pánbůh začala navyšovat a navyšuje učitelské platy, to je samozřejmě velmi dobré. Grafy, směrnice těch křivek a tak dále, to je věc, která se dá velmi dobře upravit formou takového grafu. My samozřejmě všichni tady víme, že navyšování učitelských platů je jen doháněním dluhů, které byly způsobeny, ano, předchozími vládami. Pokud opravdu chceme, aby naše děti vzdělávali jen ti nejlepší, pak jim musíme poskytnout adekvátní finance a tím zajistit, aby neodcházeli ze škol jenom proto, že si jinde vydělají více.

Ano, ty platy učitelů, jak tady padlo, rostly aktuálně poměrně vysokým tempem, ale řekněme si, že rostly z velmi nízkého základu. Takže tohleto zdánlivě rapidní navyšování bylo nezbytným dorovnáváním konkurenceschopnosti učitelských platů. Nástupní plat učitele je dnes 30+, 32 tisíc korun a je to asi tak na průměrné výši platu vysokoškolského absolventa. Už tady padlo číslo 44 nebo 45 tisíc - (Silný hluk v sále.)

Ano, ano. Děkuji, pane předsedající. Já jsem začal mluvit o tom čísle, které se tady často skloňuje - 44 nebo 45 tisíc hrubého - jako průměrný plat učitele. Ale vím z konzultací v terénu, že na tuto částku zdaleka nedosáhne ani učitel, nebo často nedosáhne ani učitel, který má 25 let praxe. Ten uváděný průměrný plat učitele obsahuje totiž nejenom platy učitelů, ředitelů. Jsou v tom mnohdy započteny i další platy, nebo platy dalších školních funkcionářů, kteří mají poměrně vyšší platy. Ale v tom průměrném učitelském platu jsou zahrnuty také osobní příplatky, odměny. A ty, věřte mi, nepobírají zdaleka všichni a rozhodně ne všichni ve stejné výši.

Takže ta operace, nebo to operování s průměrným platem učitele opravdu není fér, protože to vypadá, že dnes učitel bere skoro 40 tisíc korun čistého, a ještě se dožaduje dalších peněz.

Jenom k tomu, co tady zaznělo od pana profesora Raise. Já zcela souhlasím s tím, že platy učitelů na základních školách a středních školách se přibližují k platům třeba pánům a paní asistentek na vysokých školách. Jsem profesor na vysoké škole a tohoto problému jsem si vědom. Ale já to neberu jako problém. Já říkám, zaplať pánbůh, že ty platy učitelů na středních a základních školách stoupají, a samozřejmě dělejme také něco s tím, aby vysokoškolští učitelé, zejména ti mladší po skončení vysokoškolského a třetího stupně studia, ty platy měli. Takže pro mě to není argument proto, abychom nezvažovali další navyšování platů učitelů.

Padla tady také poznámka o tom, že ne všichni učitelé jsou stejně kvalitní. Samozřejmě stejně jako všichni v jiných profesích, nemohou být ti nejskvělejší. Platí to i pro učitele v regionálním školství, ale nepochybně to platí i pro učitele na vysokých školách. Věřím, že řada z vás - a já to potvrzuji za sebe, zažili učitele, kteří nás od některého předmětu - teď mluvím o vysoké škole, nebo od jeho studia spíš odrazovali.

A já jsem si tady na závěr tohoto vystoupení přidal, nebo opsal citát z tiskové zprávy, zde již citované učitelské platformy. "Ano, český stát, české školy trpí kritickým nedostatkem učitelů, ale učitelé z Ukrajiny ani z Mongolska, v tomto případě nepřivezeme. Ti nám nepomohou. Takže nezapomeňme na to, že ta učitelská profese je od jiných, které jsou nahraditelné, třeba cizí pracovní silou, velmi, velmi odlišná". Pro tuto chvíli děkuji.

