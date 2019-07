“Hledej pravdu, prav pravdu, uč se pravdě a braň ji až do své smrti”. Od Mistra Jana Husa by se dnes někteří naši politici měli hodně co učit.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult. BPP



