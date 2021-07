Senátor Dušek: Věřit v malé modulární reaktory je jako vydat se za fata morgánou

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, kolegyně, kolegové. Jak známo, já jsem astronom, ale vystudoval jsem teoretickou fyziku, dokonce jsem absolvoval poměrně rozsáhlou praxi na cvičném jaderném reaktoru tady v Praze. Málokdo ví, že tady v Praze, kousek od nás, je jaderný reaktor. Když jsem poslouchal diskusi, tak mi to nedalo a neodpustím si několik, řekněme, odborných poznámek.

Myslím si, že věřit v malé modulární reaktory je jako vydat se za fata morgánou následujících 10 až 20 let. Jejich vývoj bude zdlouhavý, velmi nákladný. I samotný provoz bude složitý. Faktem je, že dnes malé jaderné reaktory již existují. Vlastní je vojáci. Největších vojenských mocností, v USA, v Číně, v Rusku. Ale ty se jich rozhodně nevzdají ve prospěch civilistů. Samozřejmě s modulárními reaktory přichází i řada bezpečnostních rizik, především souvisejících s ostrahou, protože samozřejmě takovéto reaktory, pokud jich bude hodně, nejenom na území ČR, ale samozřejmě i jiných států světa, tak samy přinášejí velké nebezpečí, s tím, že mohou být zdrojem jaderného materiálu, jednak pro jaderné zbraně, což je velmi málo pravděpodobné, protože postavit jadernou zbraň není tak jednoduché, ale samozřejmě pro špinavé zbraně, nebo špinavé jaderné zbraně, to znamená, že někde rozprášíte plutonium, které je nebezpečné, zamoří velkou oblast.

Další věc, diskuse o dostavbě Dukovan. Je nutné si uvědomit, že pokud Dukovany dostavíme, tak si vůbec nepomůžeme, co se týká výroby elektrické energie, spotřeba stoupá. Ale vlastně ty dva nové reaktory nahradí ty odcházející reaktory, takže i když se podaří Dukovany někdy dostavět, předpokládám, že to bude za našich životů, i když asi už budeme ve vyšším věku, tak budeme na tom stejném množství výroby energie jako dnes. My si nepomůžeme. Akorát zabrzdíme ten propad.

Samozřejmě můžeme mluvit o tom, že budou modernější technologie, že bude nižší spotřeba elektrické energie, ale ona nebude, protože samozřejmě přichází elektromobilita, to bude velký žrout elektrické energie.

Další taková moje poznámka je, že... Byla tady diskuse, že jsme závislí, co se týká provozu jaderných zařízení, na palivu, které přichází z Ruska. To samozřejmě není pravda, už to tady zaznělo mnohokrát. Rusko dodává palivo do našich dvou jaderných elektráren proto, že dalo nejvýhodnější nabídku. Ostatně, aktuálně probíhá, pokud je mi známo, tendr na dodávku paliva do Temelína. Můžou se ucházet o to nejrůznější dodavatelé.

Na druhou stranu, pokud se vzdáme jaderných elektráren, tak vyměníme jednu závislost za ještě horší závislost, a to je samozřejmě plyn, protože plyn přichází z Ruska, ano, můžou nám ho dovézt velké přepravní lodě v podobě zkapalněného plynu z USA především, ale otázka je, když se započítají náklady na tu dopravu, všechny ostatní náklady, tak jestli je to vůbec ekonomicky rozumné a samozřejmě zelené.

A potom poslední moje poznámka. Cena za dostavbu jaderné elektrárny se samozřejmě velmi těžko diskutuje, zvlášť když nemáme žádné nabídky, ani nevíme, kdy budeme stavět... Ale upřímně řečeno, ve finále si myslím, že samozřejmě zaplatíme libovolnou částku, protože když několik dní nepůjde v tomto státě elektrický proud, tak si tady můžeme říkat, co chceme, ale povede to k rozvratu státu jako takového. Podle analýz, které připravuje ČEPS, nebo které už jsou od ČEPS k dispozici, což je mimochodem tedy úžasná firma, protože tam je několik lidí, já nevím, jestli pět jich tam sedí, v tom řídícím sále, mají pod palcem víceméně celou ekonomiku tohoto státu, protože oni skutečně několika kliknutími myší můžou shodit rozvodnou soustavu ČR. To samozřejmě neudělají, ale jsou to lidé, na kterých stojí a padá tento stát. Když jsou schopni zajišťovat náš každodenní pohodlný život, tak bych jejich analýzám věřil. Je zcela zřejmé, že bez plynu a bez jádra se neobejdeme. Můžeme si říkat, co chceme, ale tak to prostě je. A tak to bude.

Děkuji.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Wagenknecht (Piráti): Nejsme megasocialisti. Chceme pouze řádně spravovat veřejné výdaje státu Senátor Bek: Dostavba Dukovan neřeší základní problémy české energetiky Ministr Havlíček: Jádro je důležitým zdrojem, bez kterého se ČR jednoduše neobejde Senátoři projednají lex Dukovany i odškodnění protiprávně sterilizovaných

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.