Senátor Fischer: Celé okolí Evropy vyžaduje naši zesílenou přítomnost

Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, vážení kolegové.

Jednáme o mandátu pro naše vojáky. Jednáme o mandátu pro naše vojáky nejenom na příští rok, jak to bývalo zvykem před šesti, sedmi lety, ale o mandát rovnou na dva roky dopředu, takže vidíte, že ten seznam operací mužů a žen ve zbrani a aktivit, se kterými musíme počítat v této nepředvídatelné době, je opravdu rozsáhlý. Nežijeme v bezpečném světě. Ten mandát se staví postupně. My jsme na tom s ministerstvem obrany pracovali dlouhodobě v dialogu nad tím, co je potřeba, kde ztrácí naše přítomnost svoje opodstatnění a kde naopak je potřeba navyšovat.

Výsledek jste si dnes vyslechli ve vystoupení paní ministryně, i pana zpravodaje. Musíme razantně narušit přítomnost na východním křídle. To, co se stalo na Ukrajině, má přímý dopad na plánování Severoatlantické aliance a od nás to vyžaduje, abychom ještě mnohem víc než dříve se angažovali. A tak vidíme, že od Estonska přes Litvu, Lotyšsko, Polsko, přes Slovensko až po Maďarsko, jak se píše v bodu 1a, jak jsme slyšeli v tom usnesení, které dnes projednáváme, ať už mluvíme o Bosně, Hercegovině a KFOR v Kosovu, přes další oblasti, jako je Blízký východ, území Sinaje, Sahel, Afrika, vidíme, že celé okolí Evropy vyžaduje naši zesílenou přítomnost.

Chtěl jsem vám proto požádat o posouzení tohoto návrhu a o jeho podporu. Ten bod, o kterém mluvila paní ministryně, jsme projednávali v detailech také na výboru, a sice to navýšení počtů jednotek Severoatlantické aliance států Severoatlantické aliance přes naše území nebo na našem území. 48 hodin je velmi krátká oba, když máte za úkol přesunout velké konvoje techniky a dobře víme, že v minulosti docházelo ke kolapsům nebo ke zpožděním a během 48 hodin ty konvoje často měly velkou potíž opustit území ČR. Proto tady mluvíme o 800 mužů a žen, které tady budou moci mít krátkodobou přítomnost pro přelety, průjezdy, logistiku, právě proto, že musíme navyšovat masivně naši společnou přítomnost na východním křídle.

Chtěl jsem poděkovat paní ministryni za připomenutí těch rozpočtových náležitostí, a sice, že v roce 2021 bylo plánováno na ty zahraniční operace celkem dvě miliardy a vyčerpaly se 1,04 miliardy. Na ten letošní rok je plánováno ještě více a my, jak jste, paní ministryně, nabízela a za to vám děkujeme, budeme mít zájem s vámi potom projít, jak se vyvíjí to čerpání, resp. jak vypadají ty konkrétní náklady, protože vedle toho, co se plánuje, víme také, že je potřeba odpovídat na některé naléhavé potřeby, a jak vidíme, tak je také možné ušetřit.

Chtěl jsem vás proto vážené kolegyně, vážení kolegové, požádat o podporu tohoto návrhu. Přicházíme s ním tak rychle právě také proto, jak bylo zmíněno, že jednáme také o ochraně našich zájmů na území Ukrajiny, kde je potřeba zabezpečit také některá opatření ve vztahu k našemu působení v diplomatických službách.

Děkuji.

