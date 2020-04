Senátor Fischer: Česká republika neumí dostatečně pracovat Evropskou investiční bankou

reklama

Děkuji moc za slovo, pane předsedající, vážená paní ministryně,

je nám líto, že nepřišel pan předseda vlády, protože v některých věcech je nezastupitelný. Je šéfem exekutivy, a tady už se nerozhoduje o jedno volební období nebo o nejbližších preferencích na nejbližší období, ale o generacích, protože závazky, které dneska vlády Evropské unie musejí vkládat do řešení pandemie, zavazují příští generace doslova. Proto jsem se chtěl zeptat na 4 věci, které jste nezmínila, a berte to také jako vzkaz pro pana premiéra.

1. Monitoring investic nebo screening zahraničních investic je téma, které nás Evropská unie zavázal a doporučila, abychom formou zákona přijali do českého právního řádu. O tom paragrafovaném znění slyšíme už rok. A mě by zajímalo, jak daleko je vláda s tím, poslat tento návrh do parlamentu? Ono to totiž souvisí s tou krizí. Ve chvíli, kdy začnou padat firmy a budou přicházet zahraniční investoři, je v zájmu bezpečnosti našich firem a naší země, abychom měli možnost, v případě, že půjde o strategicky významnou oblast kritické infrastruktury nebo podobně, jsme mohli říct ano nebo ne, nebo si stanovit podmínky. Čili to souvisí s určitou průmyslovou strategií nebo ochranou strategických odvětví. O tom zákoně slyšíme už přes rok, ale ještě jsme ho neviděli, jak je to daleko?

2. Evropská investiční banka, vy jste ji nezmínila, Česká republika neumí pracovat dostatečně s Evropskou investiční bankou. Mohli byste nám sdělit, jakou máme strategii proto, abychom lépe využívali těchto investičních nástrojů?

3. Volný pohyb zboží. Je dobře, že jste připomněla, že jsme šampionem v rámci Evropské unie pro volný pohyb zboží. Chtěl požádat vládu, aby v tomto duchu co nejrychleji zvedla omezení pro exporty dezinfekce a zdravotních a ochranných pomůcek, protože na jednu stranu českým firmám nedávám dost zakázek, jako vláda, a na druhé straně jsme jim zakázali exportovat. To může být zničující pro celou řadu aktérů a pro zaměstnanost v České republice.

A naposledy, Světová zdravotnická organizace v roce 2005 přijala závazné dokumenty, týkající se boje s pandemiemi. Ty závazné dokumenty podepsaly země světového společenství, také Česká republika, a staly se součástí mezinárodního práva, jsou tedy závazné pro všechny. Pro Českou republiku, Evropskou unii i pro Čínskou lidovou republiku. Mě by zajímalo, jestli si už vláda udělala právní analýzu, do jaké míry Světová zdravotnická organizace zvládla začátek propuknutí této pandemie, když například v § 6 článku těchto mezinárodních dohod stojí, že v případě jakéhokoliv propuknutí nebezpečné choroby typu SARS nebo podobných, a víme, že COVID-19 tohoto typu skutečně sem patří, tak ty dotyčné vlády musejí do 24 hodin notifikovat, oznámit všem, že se něco takového děje. Už máme nějakou analýzu, která by umožnila například kvalifikovat selhání generálního ředitele této mezinárodní organizace, případně vyvodit další opatření vůči členským státům, v tomto případě Čínské lidové republice, která několik týdnů váhala, než vlastně informovala světové společenství.

Děkuji.

