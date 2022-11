Senátor Fischer: Pane premiére, máte naši plnou podporu

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové.

Jednání Evropské rady, o kterém dnes rokujeme, které bylo 20. a 21. října, bylo mimořádně důležité. Pan premiér tady podrobně vysvětlil, v jakém smyslu. Já bych chtěl upozornit na několik vybraných témat nebo otázek.

Rusko, zpřísnění vízového režimu. Chci ocenit úsilí vlády ČR, která patří k těm, kteří opravdu velmi jednoznačně zpřísnili vízový režim pro vydávání turistických víz z Ruska, protože jak dobře víme, právě turistických víz bylo zneužíváno při přípravě těch nejvážnějších teroristických útoků na území států EU nebo NATO.

Mgr. Pavel Fischer



Druhá věc, která se týká Ruska, spolupráce s Íránem. Pan premiér to tady zmiňoval. To, že Evropská rada přijala sankce proti Íránu, za jeho účast na straně Ruska v tom konfliktu, který putinovské Rusko přineslo na evropský kontinent, je naprosto zásadní. Nemůžeme k tomu mlčet. Nejde jenom o drony, jde také o rakety a další výzbroj, která se objevuje na ruské straně v tom konfliktu a ničí civilní cíle. To znamená, že je zneužíváno těchto zbraní pro válečné zločiny. V tomto smyslu chci velmi ocenit roli ČR jako předsednické země. Každý totiž, kdo vidí, jak se složitě připravuje dlouhodobě dopředu jednání Evropské rady, si může představit, jak náročné je do této agendy, která se připravuje dlouhodobě, přinášet nové impulsy. To je role předsednictví. To je role předsednické země, to je role ČR. Když EU dokáže zareagovat na takto vážné otázky, dát je do agendy, je to především zásluhou ČR.

V případě sankcí uvalených na Írán chci ještě připomenout ty sankce, které odpovídají na policejní násilí, na policejní brutalitu, která se rozpoutala před několika týdny v íránských ulicích, ve městech a obcích. Začalo to tím, že mravnostní policie zbila a k smrti ubila jednu íránskou mladou ženu, která podle jejího názoru byla nevhodně oblečena, protože její hidžáb nezakrýval úplně v souladu s předpisy, které vláda prosazuje, nábožensky motivovaná vláda, která prosazuje jednotný oděv pro ženy, naprosto v rozporu s tím, jak vidíme důstojnost žen my.

To násilí, které pokračuje od té doby, které se týká nejenom žen, ale i mužů, které se týká menšin, národnostních menšin v Íránu, nebo dokonce mladistvých, je naprosto odsouzení hodné a trvá dodnes. Trvá dodnes! Tak jako v české historii má svoje pevné místo každý student, který bojoval s totalitou, mohl se jmenovat Jan Opletal nebo Jan Palach a další, dnes v Íránu dochází k tak rozsáhlému násilí, že už se počítají na stovky obětí mezi mladými lidmi, kteří nejsou teroristé, jak íránská vláda tvrdí, kteří nejsou agenty cizích mocností, jak tvrdí Teherán.

Z tohoto pohledu chci ocenit, že ČR velmi rychle dokázala zareagovat na vývoj situace, protože nejhorší je, když ti, kteří stojí v první linii zápasu za svobodu, mají pocit, že jim svět nerozumí. ČR prosadila, aby se to nejenom stalo součástí agendy EU, nebo jednání Rady EU, ale aby se také k těm Íráncům, kteří bojují za svobodu, dostala zpráva, že nám to není jedno, že o nich víme, že mají naši plnou podporu.

Nakonec pan premiér zmínil Čínskou lidovou republiku. Ta zničující závislost, kterou jsme viděli, že oslabí a dokonce podlomí hospodářství EU v případě dodávek plynu, mluvím tady o Rusku, je velmi nebezpečná i v případě Číny. Proto je tak důležité držet téma Číny vysoko v našich prioritách. Chtěl jsem za to poděkovat. Ostatně tato vláda si dala do programového prohlášení prosadit revizi vztahů s Ruskou federací a revizi vztahů s Čínskou lidovou republikou. My se tady na tu revizi v Senátu připravujeme, těšíme se na dialog s vládou o těchto otázkách, protože bude potřeba provést revizi smluvní základny s oběma zeměmi. V případě Číny například máme na mysli extradiční zákon, dohodu o extradici s Hongkongem, který přestal v podstatě existovat. Tuto dohodu je potřeba co nejrychleji vypovědět. Vláda to ví a my jí to budeme připomínat. V případě Ruské federace tady máme dohody, které by bylo dobré taky revidovat. Nemám na mysli jenom otázku majetků, které nejsou využívány pro diplomatické účely, ale také otázku například dohody o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení.

Závěrem chci připomenout, že do konce předsednictví v Radě EU zbývá ČR nějakých 8 týdnů. Ta bilance, kterou máme dnes před sebou, je velmi pozitivní. ČR je na svém místě, dává dohromady sedmadvacítku i v těch nejtěžších otázkách, jako je například pomoc Ukrajině, a to nejenom humanitární, ale také pomoc s výzbrojí, nebo pomoc se zabezpečením ukrajinského rozpočtu. Jak dobře víme, Ukrajina potřebuje 5 miliard amerických dolarů každý měsíc, aby se nepotopila. V tomto smyslu je role EU nezastupitelná a bez aktivního přístupu předsednictví, tedy bez aktivního přístupu vlády ČR, bychom nenašli řešení.

Závěrem mi proto dovolte, abych poděkoval panu premiérovi a celé vládě za skvělý výkon. Máte naši plnou podporu do těch závěrečných 8 týdnů. Zdá se mi, že více krizí už jsme nemohli mít na stole k řešení, ale zatím musíme říct, že si nejenom EU, ale zásluhou ČR právě celá sedmadvacítka s tím poradila dobře.

Pane premiére, máte naši plnou podporu.

