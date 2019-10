Senátor Fischer: Pokud bychom příliš váhali, vrátí se nám to s obrovskými náklady a dopady později

Děkuji, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové.

Jsem velmi rád, že Evropský výbor nám přináší toto téma a jsem všemi deseti pro, abychom se zabývali i tím usnesením, které připravil.

Musí nás zajímat důvody odsunutí. A tak, jako říkali moji předřečníci, možná, že najdeme i část důvodů pro to odsunutí jako součást domácích úkolů pro nás tady. Protože i na našem příkladu se bude rozhodovat, jak rychle a jakým způsobem se bude měnit evropská politika, evropské politiky jako takové a samozřejmě všechny agendy politiky rozšiřování.

Tahle agenda nemůže být jen v rukou Komise. Ta nemůže být jen v rukou Evropské rady. To musí být také agenda parlamentů členských zemí. I proto je tak důležité, že tady dnes máme návrh usnesení z Evropského výboru, které se týká právě rozšiřování. A já toto usnesení jasně chci tímto podpořit. Albánie, nedávno jsme tady měli pana předsedu parlamentu a v rozhovorech s předsedou Senátu nás vyzýval a žádal, abychom rozhodně nemlčeli a připojili se k jejich apelu na členské země.

Výsledek jsme viděli. U Severní Makedonie opět obrovské politické náklady, které představitelé téhle země investovali do toho, aby se dostali skutečně do souladu i v tom posledním, co chybělo, aby se mohli kvalifikovat. A výsledek vidíme, dochází k odkladu. Je naší povinností, abychom trpělivě připomínali horizont posilování spolupráce s evropskými zeměmi, s členskými zeměmi EU, a abychom trpělivě drželi stále horizont perspektivy rozšíření pro tyto země. Pokud bychom příliš váhali, pokud bychom příliš ustupovali nebo zapomínali, tak se nám to vrátí s obrovskými náklady a dopady později.

Proto chci podpořit také vládu v tom, jakým způsobem v této věci pracuje a jak formulovala i ústy pana premiéra po Evropské radě určité rozčarování, nebo nespokojenost s tím, že se právě agenda rozšíření odkládá. Takže pro nás jako domácí úkol – přijměme usnesení, to je to nejmenší. Ale pak bychom měli tam, kde můžeme, využívat možností posilovat vládu práva, posilovat oblast bezpečnostní spolupráce. Všude tam, kde Senát může, tak doporučuji, abychom se věnovali těmto zemím a tomuto regionu. Když se mu nebudeme věnovat dnes, budeme se mu muset věnovat v budoucí době, a to v podobě možná mnohem nákladnější a složitější, než máme dnes.

Proto toto usnesení má moji podporu a podporu má také postup vlády. Zejména s ohledem na politiku rozšiřování. Děkuji.

