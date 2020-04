Senátor Fischer: To, co v dobách prosperity funguje, v dobách krize se může stát otázkou národní bezpečnosti

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, ten přehled je suchopárný, velmi schematický a umožňuje vidět, jak si na tom stojíme. Jsou tam ale věci, které stojí za pozornost, protože v kontextu krize, kterou dnes procházíme, kterou řešíme, my i země EU, některé z těch textů nabývají zvláštního významu. Já jsem chtěl upozornit na jeden z nich, a vás, paní ministryně, požádat, abyste ve vládě dohlédla na to, jakým způsobem a jak rychle bude tento text expedován do parlamentu, protože se jedná o text, který ještě nebyl do parlamentu poslán, přestože je už v paragrafovaném znění a Legislativní rada vlády ho již probrala. Jedná se o návrh zákona o prověřování zahraničních investic. Je to implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2019/452 z minulého března, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic, které směřují do EU. Je to v gesci ministerstva průmyslu a obchodu.

Mluvím o tom proto, že zákon, který sám o sobě byl velmi významný, tak v situaci, kdy celá řada firem a společností, které operují, které působí na českém trhu, budou vystavovány nejrůznějším situacím, kdy bude potřeba je chránit. Chránit ve veřejném zájmu, chránit v zájmu občanů ČR, protože tady mohou být snahy ze zahraničí o převzetí strategických nebo dalších částí aktivit, které by mohly vážným způsobem ohrozit prosperitu a bezpečnost naší země.

Mgr. Pavel Fischer BPP



To, co v dobách prosperity funguje, tak v dobách krize se může stát otázkou skutečně národní bezpečnosti. Já jsem, protože tento zákon sledujeme, protože víme, že je připraven, tak jsem chtěl jenom apelovat na vládu, aby už neotálela, poslala ho do parlamentu, budeme se mu věnovat se vší vážností, protože nás právě v tomto roce, kdy bude celá řada firem potřebovat veřejnou pomoc, bude také zajímat, do jaké míry tyto společnosti budou chráněny před nepřátelským nebo jiným přebíráním ze zemí nebo ze směrů, které nebudou přát prosperitu a bezpečnost občanům ČR, a v širším také EU.

Je to apel, je to pozvání a je to také žádost, abyste již dále s tímto zákonem neotáleli, jsme na jeho projednání připraveni. Děkujeme.

