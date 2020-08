Senátor Fischer: V případě krize tady musí být někdo, kdo velí

reklama

Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Jsem rád, že o tomto dokumentu dnes vedeme rozpravu, protože vy, kteří jste byli na veřejném slyšení, víte, že každý z těchto bodů procházel velmi důkladnou diskusí. Můžeme mluvit o každém z nich, ale bylo by asi chybou teď otevírat druhé veřejné slyšení, už bez konkrétních účastníků. Naší snahou bylo, mluvím jako jeden z moderátorů, který měl za úkol diskusi také pomoci posouvat, naším cílem bylo sebrat právě z terénu příspěvky a začít je dávat do souvislostí. Bylo to v době, kdy pandemie, vypadalo, že bude slábnout, dnes vidíme na číslech, že zdaleka nezeslábla. Byla to velmi dobrá příležitost pro reflexi problémů, které jsme viděli v terénu, a jelikož veřejné slyšení je z povahy věci, ve chvíli, kdy je celosenátní pro celou komoru, povinné, věřím tomu, že jste měli čas se buď připojit, nebo seznámit s tím, jak vypadaly jednotlivé příspěvky třeba ze záznamu. V případě např. pravomoci pro ministerstvo zdravotnictví to nebylo tak, že chceme postavit mega autoritu v oblasti zdravotnictví, ale pojmenovat, že v případě krize tady musí být někdo, kdo velí, že to nemůže být armáda, že to musí být ministr tím pověřený. V případě armády, která postavila ten systém, ale chybí zákonná opora, by armáda právě s resortem ministra zdravotnictví spolupracovala. Zákonnou oporu právě v zákoně o obraně máme pouze v případě ministra vnitra. Čili můžeme se těmi věcmi zabývat dále do hloubky a do souvislostí. Témat, která tam zazněla, byla skutečně celá řada. Není mou ambicí, abych vám teď reagoval na jednotlivé návrhy nebo vaše komentáře, protože bychom tady byli do půlnoci. Proto předkládám následující procedurální návrh, abychom o bodech, o tom jednom sporném bodu, který se týká GDPR, hlasovali jednotlivě, a potom o všem ostatním dohromady. Pokud tady nebude vůle, můžeme jít potom dalším procedurálním postupem, ale ten nebudu nabízet, abych vás úplně nepopletl, čili dávám návrh tento bod vzít stranou, hlasovat o něm samostatně.

Byl přijímán nebo reflektován na diskusi, která tady probíhala poměrně pestře, kdy si hygienici ověřili, že z hlediska zákona v rámci své povinnosti hygienické služby nakládají s velmi citlivými informacemi, které třeba nemohou svěřovat brigádníkům. To byl ten test, ve kterém jsme právě vystavili systém, který se budoval za pochodu. Proto se tam stanovila i možnost sankce ne automatické, ale možnosti prosazovat určitou kulturu v nakládání s osobními daty. Vy, kteří jste starostové, víte, že nemám vůbec nic proti obecní správě a samosprávě a velmi si cením vaší práce. Ale neměli bychom zapomínat, že právě určitá možnost sankcionovat, třeba ministerstvo vnitra za nakládání s těmito údaji, je také výrazem důslednosti v aplikování kultury, která chrání intimitu a soukromí občanů, a to včetně jejich zdravotní dokumentace. Takto zasazeno potom vidíte, že je to provázáno jedno s druhým, ale slíbil jsem, že nebudu procházet celým veřejným slyšením, byl to velmi pestrý a zajímavý dialog aktérů z terénu, a věřte, že když vám epidemiolog, který sbírá osobní data, souhlasí s paní předsedkyní Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak z toho musíte vyvodit to, že tento souhlas tam nějakým způsobem promítnete. Jenom komentář. Není to obhajoba. Procedurálně nabízím, dejme tu spornou věc stranou, pokud nechceme jít do hloubky, ale pak bych upozorňoval, že bychom měli být připraveni na dlouhou diskusi, kdybychom to brali poctivě. Děkuji.

