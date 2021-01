Senátor Goláň: Musí každému z popíračů umřít někdo blízký, aby začali brát celou situaci vážně?

reklama

Hodně se u nás v Česku v posledním roce skloňoval pojem „lidská práva“ (snad ve všech pádech).

Nejdůležitějším z těchto práv je bezesporu právo na život, kdy čl. 6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod uvádí, že „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“

Tomu se přizpůsobila i naše společnost, která pak logicky vynakládá stovky miliónů na to, aby prodloužila život lidem s rakovinou, byť o týdny nebo měsíce či umožnila přežít předčasně narozeným dětem, a činí tak v souladu s nejvýznamnějším lidským právem - právem na život a jeho ochranu.

Nerozumím tomu, proč nyní lidé na toto nejzákladnější lidské právo zapomínají a snaží se celou situaci s pandemií koronaviru COVID-19 zlehčovat. Kde jsou lidé schopni v sobě najít tolik cynismu a zlosti a jsou schopni napsat něco ve smyslu, že pandemie neexistuje, nebo že je to pouze záminka k nastolení nového světového řádu?

Chápu, že jsme všichni naštvaní na vládu, protože zjevně pro nás pořádně nic nedělá, chápu, že jsme naštvaní už na vše, zejména vlivem celé situace, kdy již po ne zrovna krátký časový úsek jsou nám zásadním způsobem omezována práva. Ale je toto důvod k tomu, aby se z člověka stala cynická hyena, která nechce slyšet o všech těch mrtvých, aby náhodou nemusela přiznat, že se mýlí? Hyena, která lidem z první linie stojícím každý den tváří v tvář umírajícím, jednoduše nevěří nebo spíš nechce věřit? Například mladé sestry na covidových odděleních nikdy nezažily, aby jim za den umřelo najednou třeba 15 lidí. Zde si troufnu tvrdit, že to nezažili ani velmi zkušení doktoři. Den co den přibývají další a další mrtví v počtech, co zcela určitě žádný zdravotník z celého personálu nepamatuje, krematoria nestíhají... Co na to řeknou tyto hyeny?

Stejně by umřeli, ale později!! To je jejich odpověď!

Ing. Tomáš Goláň BPP

senátor



Proč tedy léčíme lidi s rakovinou a s jinými nemocemi? Optikou hyen bychom je měli nechat umřít, protože by stejně v budoucnu zemřeli. Zde se ptám, kde je právo těchto lidí na život, to nejvýznamnější základní lidské právo?

Jen mně samotnému na tuto nemoc zemřeli už dva přátelé mladší než já a třetí, který má 42 let a který to dostal podruhé, teď bojuje jako lev o své zdraví. To nepočítám desítky dalších známých, kteří měli u této nemoci velmi těžký a zdlouhavý průběh, ostatně i oba mí rodiče skončili s touto nemocí ve vážném stavu v nemocnici. Statistika úmrtnosti za měsíc říjen jasně hovoří o tom, že v tomto měsíci umřelo o 40 % našich spoluobčanů více než v ostatních letech.

Hyeny sice začnou hledat chybu ve statistických výpočtech, ale to mým přátelům a dalším spoluobčanům, kteří by jinak neumřeli, život nevrátí.

Omluvou pro zlehčování není ani katastrofální dopad přijatých opatření na ekonomiku, protože za peníze si lidské životy vyhaslé při této pandemii zpět nekoupíme. Vzdejme se všichni na chvíli svého každodenního standardu, vždyť za záchranu lidských životů to stojí.

Vzhledem k tomu, že vláda vůbec nevládne, vždyť o očkování informuje premiér pouze na svých profilech na sociálních sítích, tak není ani schopna vůbec pravdivě informovat o celé situaci, což má za následek neuvěřitelné množství šířených fake news v podobě hoaxů a dalších typů dezinformací právě k této problematice. Přitom toto by měli napravovat a vyvracet právě lidé z vlády. Ale když tato mlčí, tak lidé začínají pak věřit i tomu, nad čím by dříve nevěřícně kroutili hlavou!!

Musí každému z popíračů fakt umřít někdo blízký, aby začali brát celou situaci konečně vážně?

