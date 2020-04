Senátor Goláň: Nikdo to neviděl, je to netransparentní a není to žádná pomoc podnikatelům

reklama

Děkuji za slovo. Já tu nejistotu ještě prohloubím, protože vlastně co vidíme od svých klientů, současné zamítnuté žádosti v COVID I, tak vám přijde pouze – nesplnili jste podmínky. Nepřijde vám tam vůbec, co jste nesplnili, takže to považuji za vysoce netransparentní, protože pokud ji máte takovouhle obecnou, tak to může dostat kdokoliv, opravdu ten kamarád, protože pokud by vám někdo napsal – nesplnili jste podmínky tyhle, tyhle a tyhle, tak potom ano, potom můžeme se bavit o tom, že to je transparentní. Co je ještě horší, a prosím paní ministryni, aby teďka poslouchala, dostal jsem informaci z Českomoravské záruční a rozvojové banky, že COVID III, já vždycky říkám, že ty covidy jsou jako Yetti, pořád o tom se mluví a ještě to nikdo neviděl, že COVID III má být nastaven takovým způsobem, že bude pouze stát ručit, nebude platit úroky. Ale co je ještě horší, ti příjemci toho úvěru by měli Českomoravské záruční rozvojové bance platit jedno procento za to finanční ručení, takže já budu rád, když tady i tahle situace bude vysvětlena. A abyste se tímhle směrem nevydali, protože to už by nebyla vůbec žádná pomoc. Protože jestli budu ještě platit prostě za to, že mi stát ručí, a stát mi bude tvrdit, že mi pomáhá, tak si myslím, že mi vůbec nepomáhá. A i tím, že nebudou vlastně dotovány ty úroky v COVID III, tak to také velká pomoc není. Ale co si musíme uvědomit na začátku, pořád toho příjemce toho úvěru budou vybírat banky a budou ho vybírat podle svých vlastních kritérií. A to, co jsme asi všichni chtěli, a z toho neviním ministerstvo financí, ani MPO, abychom zachránili firmy, které byly ve výborném finančním stavu před začátkem této pandemie a jsou teďka v katastrofálním finančním stavu, tak já nevidím důvod, proč by ta banka si je vybírala jenom proto, že tam má 90% záruku. Protože pokud prostě dostane zpátky jistinu, tak stejně prodělá na části jistiny a nedostane ani korunu úroků, protože ty úroky nebudou v těch dalších programech dotovány. Takže tento pohled, já říkám, pořád je to Yetti, pořád se o tom mluví, nikdo to neviděl, je to netransparentní a není to žádná pomoc podnikatelům. Děkuji.

Ing. Tomáš Goláň BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ODS: Kompenzační bonus není dostatečný, budeme znovu žádat o zvýšení finanční podpory Ministryně Schillerová: Navrhujeme prodloužení doby skladování jednotkového balení cigaret o jeden měsíc Senátor Rabas: Česká republika žádné datum odklonu od uhlí zatím nestanovila Senátor Nytra: Částka 7,5 miliardy eur nebude zdaleka postačovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.