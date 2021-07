Senátor Goláň: Obrovská úleva pro začínající e-shopy

reklama

Děkuji, pane předsedo za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se dostal k té materii vlastně, o čem ten zákon je. Je to transpozice směrnice. Daň z přidané hodnoty je harmonizovaný systém v rámci Evropské unie. To znamená, že pokud ta směrnice platí od 1. července 2021, platí už i u nás. To znamená, že pokud my přijmeme později cokoliv, pro všechny poplatníky daně z přidané hodnoty je závazná už ta směrnice, mohou podle ní postupovat. V čem je ta materie velice důležitá? Tento zákon se nazývá v podstatě e-komercí, e-komerce je zasílání zboží na dálku pro e-shopy, e-shopy prodávají zboží do Polska, na Slovensko, kamkoliv. A dokud nedosáhnout 10 tisíc eur v té zemi, tak se nemusí registrovat k dani z přidané hodnoty v té zemi, ale platí to na jenom místě, u nás. A teď si představte, že jako začínající obchod prodáváte Slovensko, Maďarsko, Polsko, Spojené království a další. A v okamžiku, kdy se překročí obraty v těchto zemích, vy se musíte registrovat ve všech těchto zemích. Říkám to proto, abyste viděli, jak strašně důležité je tento zákon přijmout. A jak je důležité ho přijmout co nejdříve, i přesto, že se dostanu, že potřebujeme k tomu pozměňovací návrh. To znamená, že ten podnikatel je najednou zaregistrován na 15 členských státech. Tento zákon odstraňuje a vytváří princip jednotného správního místa, takzvaný One Stop Shop. My to známe z praxe jako Mini One Stop Shop, kdy tohle už fungovalo v rámci takzvaných elektronických obchodů. To znamená prodávání licencí, prodávání programů přes Apple, Google Play apod. To zjednodušení spočívá v tom, že v okamžiku, kdy on překročí obrat 10 tisíc euro v jakémkoli státe, se registruje pouze u sebe doma. A pouze v České republice ten český podnikatel odvádí to DPH do těch 15 států, kde překročil ten limit. To znamená, že český správce daně vybere ty peníze a distribuuje je v rámci Evropské unie v rámci členských států. Vidíte sami, jak je to obrovská úleva pro ty začínající e-shopy, jak je to obrovská pomoc. A tento systém se vlastně nazývá One Stop Shop, to znamená jednotné správní místo. Moji předřečníci tady vzpomněli, že dochází ke změně u dovozu zboží do 22 eur. Je tam dneska limit 150 eur, jsou tam dva režimy. Opět jeden z těch režimů se může dělat tímto zjednodušeným způsobem. To znamená, že všichni podnikatelé v podstatě na tento zákon čekali, aby mohli ty e-shopy rozjet takovým způsobem, aby je nezatěžovaly. Protože víme my všichni, covid podnikatele zatížil. A tento zákon jim má opravdu konečně umožnit, samozřejmě není to náš nápad, je to nápad Evropské unie, má konečně té podnikatele odtížit, co se týká administrativy.

A to jsou důvody, pro které bych samozřejmě chtěl, aby to bylo schváleno co nejdříve. Nicméně, již to tady zaznělo, ano, je to výjimka, je to výjimka v rámci nároku na odpočet shozených plnění u České televize a Českého rozhlasu. Byl jsem iniciátorem toho pozměňovacího návrhu. A ta výjimka je naprosto nutná, protože České televizi přináší 320 milionů ročně a Českému rozhlasu 120 milionů. A prostě, i když jsou závažné důvody pro to co nejdříve dostat do života tento zákon, jsem pro to, abychom všechny pozměňovací návrhy, tak jak byly přijaty těmi výbory, abychom podpořili. Protože pokud nedojde ke změně financování České televize a Českého rozhlasu, tyto společnosti veřejnoprávní by se dostaly prostě do obrovských existenčních problémů. 320 milionů je velká částka pro každého.

Co tady toto přinese v rámci státního rozpočtu? Zavedení takzvaného One Stop Shop, to znamená jednotného správního místa, bude mít dopad na rozpočet asi 100-105 milionů, protože bude potřeba rozšířit software stávající. Bude nutno přijmout asi 25 pracovníků, což není nic proti tomu, co to vlastně přinese těm podnikatelům. Takže tolik stručně, k celnímu zákonu se tady vyjadřoval i můj předřečník, že tam dochází pouze ke změně formuláře, to znamená toho celního hlášení.

Ústavně právní výbor přijal k tomuto zákonu usnesení, a to usnesení bylo takové, že doporučuje Senátu Parlamentu České republiky vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Určuje zpravodajem výboru při projednávání na schůzi senátora Tomáše Goláně.

Pověřuje předsedu výboru, senátora Tomáše Goláně, aby předložil své usnesení předsedovi Senátu.

Děkuji vám za pozornost.

